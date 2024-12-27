Сьогоднішня ціна BTC Standard Hashrate Token (BTCST)

Поточна ціна BTC Standard Hashrate Token (BTCST) сьогодні становить 0.087065 USD з ринковою капіталізацією $ 634.69K USD. Ціна BTCST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BTC Standard Hashrate Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.00K USD

- зміна ціни BTC Standard Hashrate Token протягом дня — +0.60%

- циркуляційна пропозиція – 7.29M USD

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