Ціна BTC Standard Hashrate Token (BTCST)
Поточна ціна BTC Standard Hashrate Token (BTCST) сьогодні становить 0.087065 USD з ринковою капіталізацією $ 634.69K USD. Ціна BTCST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BTC Standard Hashrate Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.00K USD
- зміна ціни BTC Standard Hashrate Token протягом дня — +0.60%
- циркуляційна пропозиція – 7.29M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BTC Standard Hashrate Token до USD становила $ +0.00052353.
За останні 30 днів зміна ціни BTC Standard Hashrate Token до USD становила $ -0.0259907047.
За останні 60 днів зміна ціни BTC Standard Hashrate Token до USD становила $ -0.0253368553.
За останні 90 днів зміна ціни BTC Standard Hashrate Token до USD становила $ -0.17553274863494445.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00052353
|+0.60%
|30 днів
|$ -0.0259907047
|-29.85%
|60 днів
|$ -0.0253368553
|-29.10%
|90 днів
|$ -0.17553274863494445
|-66.84%
Останній аналіз цін BTC Standard Hashrate Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.36%
+0.60%
+26.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Bitcoin Standard Hashrate Token (or BTCST token) aims to widen up the participation of Bitcoin mining to the open market. Each BTCST represents 0.1 TH/s of Bitcoin mining power and by staking it, holders of the token are entitled to receive daily distributions of Bitcoin mined.
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