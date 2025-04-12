Ціна Brooder (BROOD)
Поточна ціна Brooder (BROOD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.89K USD. Ціна BROOD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Brooder:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Brooder протягом дня — +3.59%
- циркуляційна пропозиція – 921.07M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Brooder до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Brooder до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Brooder до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Brooder до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.59%
|30 днів
|$ 0
|+5.21%
|60 днів
|$ 0
|-96.48%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Brooder: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.22%
+3.59%
+5.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Brooder is an AI engine built for creators to generate their own characters and launch them as tokens on the Solana blockchain using our launchpad. Our framework combines the latest LLM capabilities, users can customise their own contract address and launch a token directly onto Pump Fun for free. Our utility token $BROOD will be the native currency of the platform with a burning mechanism for each deployment + a subscription model paid in $BROOD.
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