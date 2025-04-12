Сьогоднішня ціна Brooder (BROOD)

Поточна ціна Brooder (BROOD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.89K USD. Ціна BROOD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Brooder:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Brooder протягом дня — +3.59%

- циркуляційна пропозиція – 921.07M USD

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