Ціна Beth ($BETH)
Поточна ціна Beth ($BETH) сьогодні становить 0.0026068 USD з ринковою капіталізацією $ 2.47M USD. Ціна $BETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Beth:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 182.34K USD
- зміна ціни Beth протягом дня — -9.81%
- циркуляційна пропозиція – 937.83M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Beth до USD становила $ -0.00028384047428049.
За останні 30 днів зміна ціни Beth до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Beth до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Beth до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00028384047428049
|-9.81%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Beth: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.68%
-9.81%
-23.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The $Beth Vision: From Meme to Machine $Beth isn’t about being “just another token.” It’s a business. It’s a movement. It’s a proof-of-concept. Beth can build something bigger than the memes themselves. Here’s what we’re building: • Community: A growing network of holders and fans who believe in $BETH’s community. • Utility: From a Clothing Brand to a gated group and eventual tools, $BETH is building an ecosystem that provides real value and a profit for burning $BETH supply. • Revenue: Merchandising: Beth-themed apparel and accessories with all profits directed to buying and burning $Beth tokens. With unique branding strategies of course. Future Projects: Plans for $Beth Academy and $Beth Tools will bring even more value to the ecosystem.
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