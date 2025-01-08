Сьогоднішня ціна Beth ($BETH)

Поточна ціна Beth ($BETH) сьогодні становить 0.0026068 USD з ринковою капіталізацією $ 2.47M USD. Ціна $BETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Beth:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 182.34K USD

- зміна ціни Beth протягом дня — -9.81%

- циркуляційна пропозиція – 937.83M USD

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