Токеноміка Beth ($BETH)

Токеноміка Beth ($BETH)

Дізнайтеся ключову інформацію про Beth ($BETH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Beth ($BETH)

The $Beth Vision: From Meme to Machine $Beth isn’t about being “just another token.” It’s a business. It’s a movement. It’s a proof-of-concept. Beth can build something bigger than the memes themselves. Here’s what we’re building: • Community: A growing network of holders and fans who believe in $BETH’s community. • Utility: From a Clothing Brand to a gated group and eventual tools, $BETH is building an ecosystem that provides real value and a profit for burning $BETH supply. • Revenue: Merchandising: Beth-themed apparel and accessories with all profits directed to buying and burning $Beth tokens. With unique branding strategies of course. Future Projects: Plans for $Beth Academy and $Beth Tools will bring even more value to the ecosystem.

Офіційний вебсайт:
https://bethonsolana.com/
Whitepaper:
https://bethonsolana.com/whitepaper

Токеноміка та аналіз ціни Beth ($BETH)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Beth ($BETH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 60,99K
$ 60,99K$ 60,99K
Загальна пропозиція:
$ 989,93M
$ 989,93M$ 989,93M
Циркуляційна пропозиція:
$ 937,83M
$ 937,83M$ 937,83M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 64,38K
$ 64,38K$ 64,38K
Історичний максимум:
$ 0,01495483
$ 0,01495483$ 0,01495483
Історичний мінімум:
$ 0
$ 0$ 0
Поточна ціна:
$ 0
$ 0$ 0

Токеноміка Beth ($BETH): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Beth ($BETH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів $BETH, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $BETH, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку $BETH, досліджуйте ціну токена $BETH в реальному часі!

Прогноз ціни $BETH

Хочете знати, куди рухається $BETH? Наша сторінка прогнозу ціни $BETH поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.