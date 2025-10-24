Інформація щодо ціни BENJAMIN (BENJI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00477446$ 0,00477446 $ 0,00477446 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,70% Зміна ціни (1 дн.) +0,32% Зміна ціни (за 7 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) --

Актуальна ціна BENJAMIN (BENJI) становить --. За останні 24 години BENJI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум BENJI становить $ 0,00477446, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то BENJI змінився на +0,70% за останню годину, +0,32% за 24 години та на -- за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо BENJAMIN (BENJI)

Ринкова капіталізація $ 53,21K$ 53,21K $ 53,21K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 113,66K$ 113,66K $ 113,66K Циркуляційне постачання 468,14M 468,14M 468,14M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація BENJAMIN — $ 53,21K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BENJI — 468,14M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 113,66K.