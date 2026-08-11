Сьогоднішня ціна BEBE

Поточна ціна BEBE (BEBE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 8.94% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BEBE до USD становить $ 0 за BEBE.

BEBE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 131,254, з циркуляційною пропозицією у 88.89T BEBE. Протягом останніх 24 годин BEBE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BEBE змінився на +8.61% за останню годину та на +6.17% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо BEBE (BEBE)

Ринкова капіталізація $ 131.25K$ 131.25K $ 131.25K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 131.25K$ 131.25K $ 131.25K Циркуляційне постачання 88.89T 88.89T 88.89T Загальна пропозиція 88,888,888,888,888.0 88,888,888,888,888.0 88,888,888,888,888.0

Поточна ринкова капіталізація BEBE — $ 131.25K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція BEBE — 88.89T, зі загальною пропозицією 88888888888888.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 131.25K.