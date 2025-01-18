Ціна BasePrinter (BASEPRINTER)
Поточна ціна BasePrinter (BASEPRINTER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна BASEPRINTER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BasePrinter:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.08K USD
- зміна ціни BasePrinter протягом дня — -3.73%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін BASEPRINTER до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BASEPRINTER.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BasePrinter до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BasePrinter до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BasePrinter до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BasePrinter до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.73%
|30 днів
|$ 0
|-72.29%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BasePrinter: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.91%
-3.73%
-19.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome To Base printer Print like crazy, only on base Base printer is the meme coin on the Base chain that rewards holders with USDC reflections. Enjoy fast, low-cost transactions while earning passive income in a stablecoin. No staking required—just hold and profit. Fun meets real value! 5% is taxes for USDC reflections Base Printer: The meme coin on Base chain with USDC rewards. Hold and get reflected no staking needed
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BASEPRINTER до AUD
A$--
|1 BASEPRINTER до GBP
￡--
|1 BASEPRINTER до EUR
€--
|1 BASEPRINTER до USD
$--
|1 BASEPRINTER до MYR
RM--
|1 BASEPRINTER до TRY
₺--
|1 BASEPRINTER до JPY
¥--
|1 BASEPRINTER до RUB
₽--
|1 BASEPRINTER до INR
₹--
|1 BASEPRINTER до IDR
Rp--
|1 BASEPRINTER до PHP
₱--
|1 BASEPRINTER до EGP
￡E.--
|1 BASEPRINTER до BRL
R$--
|1 BASEPRINTER до CAD
C$--
|1 BASEPRINTER до BDT
৳--
|1 BASEPRINTER до NGN
₦--
|1 BASEPRINTER до UAH
₴--
|1 BASEPRINTER до VES
Bs--
|1 BASEPRINTER до PKR
Rs--
|1 BASEPRINTER до KZT
₸--
|1 BASEPRINTER до THB
฿--
|1 BASEPRINTER до TWD
NT$--
|1 BASEPRINTER до CHF
Fr--
|1 BASEPRINTER до HKD
HK$--
|1 BASEPRINTER до MAD
.د.م--