Сьогоднішня ціна BASEDChad (BASED)

Поточна ціна BASEDChad (BASED) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 244.58K USD. Ціна BASED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності BASEDChad:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 335.79 USD

- зміна ціни BASEDChad протягом дня — -0.84%

- циркуляційна пропозиція – 920.34M USD

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