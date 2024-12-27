Ціна BASEDChad (BASED)
Поточна ціна BASEDChad (BASED) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 244.58K USD. Ціна BASED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності BASEDChad:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 335.79 USD
- зміна ціни BASEDChad протягом дня — -0.84%
- циркуляційна пропозиція – 920.34M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни BASEDChad до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни BASEDChad до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни BASEDChad до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни BASEDChad до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.84%
|30 днів
|$ 0
|+89.34%
|60 днів
|$ 0
|+106.06%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін BASEDChad: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.87%
-0.84%
-1.91%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing Based Chad, a pure meme launching on the Base chain as a meme coin with with a high possibility for BASED functionality and brain-melting user interactions!
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