Ціна Based ETH (BSDETH)
Поточна ціна Based ETH (BSDETH) сьогодні становить 3,430.66 USD з ринковою капіталізацією $ 14.71M USD. Ціна BSDETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Based ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.44M USD
- зміна ціни Based ETH протягом дня — +0.31%
- циркуляційна пропозиція – 4.32K USD
Отримуйте оновлення цін BSDETH до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни BSDETH.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Based ETH до USD становила $ +10.69.
За останні 30 днів зміна ціни Based ETH до USD становила $ -47.1815239140.
За останні 60 днів зміна ціни Based ETH до USD становила $ +1,191.1062833700.
За останні 90 днів зміна ціни Based ETH до USD становила $ +736.086739799723.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +10.69
|+0.31%
|30 днів
|$ -47.1815239140
|-1.37%
|60 днів
|$ +1,191.1062833700
|+34.72%
|90 днів
|$ +736.086739799723
|+27.32%
Останній аналіз цін Based ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.13%
+0.31%
+2.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Based ETH is an RToken on the Base L2 whose mandate is to maintain an Ethereum-aligned Liquid Staking Token basket (with a preference for new LST providers) and to provide value to bsdETH holders through yield and diversification. About Reserve Protocol: Reserve is a free, permissionless platform to build, deploy and govern asset-backed currencies referred to as “RTokens.” RTokens are always 1:1 asset-backed, allowing for permissionless minting and redeeming onchain by users without the need for any middlemen. Overcollateralization is provided by RSR governance token stakers. Each RToken can have an entirely different governance system and is governed separately by ecosystem stakers. The Reserve protocol launched on Ethereum mainnet in October 2022, on Base L2 in October 2023, and completed its seventh audit in November 2023.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 BSDETH до AUD
A$5,489.056
|1 BSDETH до GBP
￡2,710.2214
|1 BSDETH до EUR
€3,293.4336
|1 BSDETH до USD
$3,430.66
|1 BSDETH до MYR
RM15,335.0502
|1 BSDETH до TRY
₺120,862.1518
|1 BSDETH до JPY
¥541,529.681
|1 BSDETH до RUB
₽355,107.6166
|1 BSDETH до INR
₹293,561.5762
|1 BSDETH до IDR
Rp56,240,318.8704
|1 BSDETH до PHP
₱199,081.1998
|1 BSDETH до EGP
￡E.174,483.3676
|1 BSDETH до BRL
R$21,167.1722
|1 BSDETH до CAD
C$4,905.8438
|1 BSDETH до BDT
৳409,277.738
|1 BSDETH до NGN
₦5,310,593.0668
|1 BSDETH до UAH
₴143,607.4276
|1 BSDETH до VES
Bs174,963.66
|1 BSDETH до PKR
Rs953,483.3338
|1 BSDETH до KZT
₸1,774,783.3378
|1 BSDETH до THB
฿117,019.8126
|1 BSDETH до TWD
NT$112,937.3272
|1 BSDETH до CHF
Fr3,087.594
|1 BSDETH до HKD
HK$26,621.9216
|1 BSDETH до MAD
.د.م34,512.4396