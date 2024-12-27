Сьогоднішня ціна Based ETH (BSDETH)

Поточна ціна Based ETH (BSDETH) сьогодні становить 3,430.66 USD з ринковою капіталізацією $ 14.71M USD. Ціна BSDETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Based ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.44M USD

- зміна ціни Based ETH протягом дня — +0.31%

- циркуляційна пропозиція – 4.32K USD

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