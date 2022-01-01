Токеноміка Based ETH (BSDETH) Дізнайтеся ключову інформацію про Based ETH (BSDETH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Based ETH (BSDETH) Based ETH is an RToken on the Base L2 whose mandate is to maintain an Ethereum-aligned Liquid Staking Token basket (with a preference for new LST providers) and to provide value to bsdETH holders through yield and diversification. About Reserve Protocol: Reserve is a free, permissionless platform to build, deploy and govern asset-backed currencies referred to as “RTokens.” RTokens are always 1:1 asset-backed, allowing for permissionless minting and redeeming onchain by users without the need for any middlemen. Overcollateralization is provided by RSR governance token stakers. Each RToken can have an entirely different governance system and is governed separately by ecosystem stakers. The Reserve protocol launched on Ethereum mainnet in October 2022, on Base L2 in October 2023, and completed its seventh audit in November 2023. Офіційний вебсайт: https://app.reserve.org/base/token/0xcb327b99ff831bf8223cced12b1338ff3aa322ff/overview Купити BSDETH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Based ETH (BSDETH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Based ETH (BSDETH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 12,89M $ 12,89M $ 12,89M Загальна пропозиція: $ 5,15K $ 5,15K $ 5,15K Циркуляційна пропозиція: $ 5,15K $ 5,15K $ 5,15K FDV (повністю розведена вартість): $ 12,89M $ 12,89M $ 12,89M Історичний максимум: $ 4 156,02 $ 4 156,02 $ 4 156,02 Історичний мінімум: $ 1 431,56 $ 1 431,56 $ 1 431,56 Поточна ціна: $ 2 504,75 $ 2 504,75 $ 2 504,75 Дізнайтеся більше про ціну Based ETH (BSDETH)

Токеноміка Based ETH (BSDETH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Based ETH (BSDETH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BSDETH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BSDETH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BSDETH, досліджуйте ціну токена BSDETH в реальному часі!

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