Сьогоднішня ціна Animus

Поточна ціна Animus (ANIMUS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,65% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ANIMUS до USD становить $ 0 за ANIMUS.

Animus наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 10 797,76, з циркуляційною пропозицією у 1,00B ANIMUS. Протягом останніх 24 годин ANIMUS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00806966, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ANIMUS змінився на -- за останню годину та на -16,65% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Animus (ANIMUS)

Ринкова капіталізація $ 10,80K$ 10,80K $ 10,80K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,80K$ 10,80K $ 10,80K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Animus — $ 10,80K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ANIMUS — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,80K.