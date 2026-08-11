Сьогоднішня ціна AlphaArc

Поточна ціна AlphaArc (ALPHA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ALPHA до USD становить $ 0 за ALPHA.

AlphaArc наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15,118.82, з циркуляційною пропозицією у 999.68M ALPHA. Протягом останніх 24 годин ALPHA торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.078655, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ALPHA змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо AlphaArc (ALPHA)

Ринкова капіталізація $ 15.12K$ 15.12K $ 15.12K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15.12K$ 15.12K $ 15.12K Циркуляційне постачання 999.68M 999.68M 999.68M Загальна пропозиція 999,680,001.37891 999,680,001.37891 999,680,001.37891

Поточна ринкова капіталізація AlphaArc — $ 15.12K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ALPHA — 999.68M, зі загальною пропозицією 999680001.37891. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15.12K.