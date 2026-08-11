Сьогоднішня ціна Alpha

Поточна ціна Alpha (ALPHA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,38% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ALPHA до USD становить $ 0 за ALPHA.

Alpha наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 171 299, з циркуляційною пропозицією у 794,01M ALPHA. Протягом останніх 24 годин ALPHA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,216, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ALPHA змінився на +0,01% за останню годину та на +4,28% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 55,48K.

Ринкова інформація щодо Alpha (ALPHA)

Ринкова капіталізація $ 171,30K$ 171,30K $ 171,30K Обсяг (за 24 год) $ 55,48K$ 55,48K $ 55,48K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 171,30K$ 171,30K $ 171,30K Циркуляційне постачання 794,01M 794,01M 794,01M Загальна пропозиція 794 013 867,468671 794 013 867,468671 794 013 867,468671

Поточна ринкова капіталізація Alpha — $ 171,30K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 55,48K. Циркуляційна пропозиція ALPHA — 794,01M, зі загальною пропозицією 794013867.468671. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 171,30K.