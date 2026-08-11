Сьогоднішня ціна Across Protocol

Поточна ціна Across Protocol (ACX) сьогодні становить $ 0,04017942, зі зміною 0,27% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ACX до USD становить $ 0,04017942 за ACX.

Across Protocol наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 28 309 893, з циркуляційною пропозицією у 704,66M ACX. Протягом останніх 24 годин ACX торгувався між $ 0,0393528 (мінімум) та $ 0,04123899 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,69, тоді як історичний мінімум — $ 0,03124001.

У короткостроковій динаміці ACX змінився на -0,03% за останню годину та на +11,05% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,30M.

Ринкова інформація щодо Across Protocol (ACX)

Ринкова капіталізація $ 28,31M$ 28,31M $ 28,31M Обсяг (за 24 год) $ 1,30M$ 1,30M $ 1,30M Повністю розведена ринкова капіталізація $ 40,18M$ 40,18M $ 40,18M Циркуляційне постачання 704,66M 704,66M 704,66M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Across Protocol — $ 28,31M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,30M. Циркуляційна пропозиція ACX — 704,66M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 40,18M.