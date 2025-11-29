Токеноміка xMoney (XMN)

Дізнайтеся ключову інформацію про xMoney (XMN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-11-29 06:39:27 (UTC+8)
Токеноміка та аналіз ціни xMoney (XMN)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена xMoney (XMN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Загальна пропозиція:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Циркуляційна пропозиція:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (повністю розведена вартість):
$ 433,80M
$ 433,80M$ 433,80M
Історичний максимум:
$ 0,1302
$ 0,1302$ 0,1302
Історичний мінімум:
$ 0,019550382433716446
$ 0,019550382433716446$ 0,019550382433716446
Поточна ціна:
$ 0,04338
$ 0,04338$ 0,04338

Інформація xMoney (XMN)

xMoney (XMN) — це багатофункціональний токен, сумісний із MiCA, створений для того, щоб з’єднати традиційні фінанси з інноваціями блокчейну. XMN безпосередньо інтегрований у ліцензовану та регульовану платіжну інфраструктуру xMoney, що дозволяє торговцям і споживачам здійснювати транзакції з високою швидкістю, довірою та регуляторною прозорістю. xMoney надає єдину екосистему платежів фіатом і криптовалютами, випуску карток, розрахунків у stablecoin та рішень on/off‑ramp. Інтеграція XMN як основного utility-токена забезпечує платформі відчутні переваги як для торговців, так і для користувачів. Торговці отримують доступ до нижчих комісій за транзакції, платежів з вбудованою програмою лояльності та варіантів розрахунків на основі токенів, тоді як споживачі заробляють винагороди та беруть участь в управлінні. На відміну від більшості utility-токенів, XMN отримав реальне застосування з першого дня. Він уже інтегрований з регульованим платіжним шлюзом і послугами xMoney, які використовуються компаніями по всій Європі. Його дизайн відповідає рамкам MiCA ЄС, забезпечуючи відповідність нормам та прозорість, а також укріплюючи довіру з боку бірж, інституцій та торговців у всьому світі.

Офіційний вебсайт:
https://www.xmoney.com
Whitepaper:
https://www.xmoney.com/legal/xmn-whitepaper
Оглядач блокчейну:
https://suivision.xyz/coin/0x97c7571f4406cdd7a95f3027075ab80d3e9c937c2a567690d31e14ab1872ccee::xmn::XMN

Токеноміка xMoney (XMN): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки xMoney (XMN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів XMN, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XMN, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку XMN, досліджуйте ціну токена XMN в реальному часі!

Як купити XMN

Зацікавлені в додаванні xMoney (XMN) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі XMN, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною.

Історія ціни xMoney (XMN)

Аналіз історії ціни XMN допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни XMN

Хочете знати, куди рухається XMN? Наша сторінка прогнозу ціни XMN поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

