xMoney (XMN) — це багатофункціональний токен, сумісний із MiCA, створений для того, щоб з’єднати традиційні фінанси з інноваціями блокчейну. XMN безпосередньо інтегрований у ліцензовану та регульовану платіжну інфраструктуру xMoney, що дозволяє торговцям і споживачам здійснювати транзакції з високою швидкістю, довірою та регуляторною прозорістю. xMoney надає єдину екосистему платежів фіатом і криптовалютами, випуску карток, розрахунків у stablecoin та рішень on/off‑ramp. Інтеграція XMN як основного utility-токена забезпечує платформі відчутні переваги як для торговців, так і для користувачів. Торговці отримують доступ до нижчих комісій за транзакції, платежів з вбудованою програмою лояльності та варіантів розрахунків на основі токенів, тоді як споживачі заробляють винагороди та беруть участь в управлінні. На відміну від більшості utility-токенів, XMN отримав реальне застосування з першого дня. Він уже інтегрований з регульованим платіжним шлюзом і послугами xMoney, які використовуються компаніями по всій Європі. Його дизайн відповідає рамкам MiCA ЄС, забезпечуючи відповідність нормам та прозорість, а також укріплюючи довіру з боку бірж, інституцій та торговців у всьому світі.