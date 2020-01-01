Токеноміка TOP Network (TOP) Дізнайтеся ключову інформацію про TOP Network (TOP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація TOP Network (TOP) TOP Network is mainly committed to providing services for massive ordinary users, satisfying high-demand user experience, supporting cost-sensitive large-scale real business, and is the blockchain infrastructure of the Internet of Value. Businesses such as Web3.0, GameFi, and Metaverse, which are very sensitive to transaction throughput, transaction confirmation speed, transaction fees, and user experience, are the core businesses in the TOP Network ecosystem. To support these businesses, TOP Chain has built a powerful public chain with low cost, low entry barrier, and high throughput via a series of innovative technologies such as sharding and a three-layer network, which has strong adaptability and can meet the requirements of high frequency and real-time performance of the real businesses. Офіційний вебсайт: https://www.topnetwork.org/ Оглядач блокчейну: https://www.topscan.io/ Купити TOP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни TOP Network (TOP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TOP Network (TOP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,16M $ 2,16M $ 2,16M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 14,40B $ 14,40B $ 14,40B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,0007993 $ 0,0007993 $ 0,0007993 Історичний мінімум: $ 0,000136456926493861 $ 0,000136456926493861 $ 0,000136456926493861 Поточна ціна: $ 0,00015 $ 0,00015 $ 0,00015 Дізнайтеся більше про ціну TOP Network (TOP)

Токеноміка TOP Network (TOP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TOP Network (TOP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TOP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TOP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TOP, досліджуйте ціну токена TOP в реальному часі!

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