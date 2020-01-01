Токеноміка SwftCoin (SWFTC) Дізнайтеся ключову інформацію про SwftCoin (SWFTC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SwftCoin (SWFTC) $SWFTC: Забезпечення роботи блокчейну SWFT та послуг штучного інтелекту (SWFTGPT) SwftCoin ($SWFTC) — це нативний утиліті токен, який керує екосистемою SWFT Blockchain на основі штучного інтелекту, SWFTGPT, і перший в історії токен на Coinbase. SWFTGPT також є першою доменною великою мовною моделлю LLM для криптовалют. Офіційний вебсайт: http://www.swft.pro/ Whitepaper: http://www.swft.pro/images/SWFT%20WhitePaper.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x0bb217E40F8a5Cb79Adf04E1aAb60E5abd0dfC1e Купити SWFTC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SwftCoin (SWFTC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SwftCoin (SWFTC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 102,65M $ 102,65M $ 102,65M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,0484 $ 0,0484 $ 0,0484 Історичний мінімум: $ 0,000468563453269 $ 0,000468563453269 $ 0,000468563453269 Поточна ціна: $ 0,010265 $ 0,010265 $ 0,010265 Дізнайтеся більше про ціну SwftCoin (SWFTC)

Токеноміка SwftCoin (SWFTC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SwftCoin (SWFTC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SWFTC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SWFTC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SWFTC, досліджуйте ціну токена SWFTC в реальному часі!

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