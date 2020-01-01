Токеноміка Lido Staked ETH (STETH) Дізнайтеся ключову інформацію про Lido Staked ETH (STETH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Lido Staked ETH (STETH) Users who stake their ETH into the Eth2 contract via Lido will receive the liquid token equivalent in the form of stETH. For the sake of simplicity, this means that if you stake 1 ETH with Lido, you receive 1stETH in return. Офіційний вебсайт: https://lido.fi/ Whitepaper: https://lido.fi/static/Lido:Ethereum-Liquid-Staking.pdf Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/H2mf9QNdU2Niq6QR7367Ua2trBsvscLyX5bz7R3Pw5sE Купити STETH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Lido Staked ETH (STETH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Lido Staked ETH (STETH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 22,07B $ 22,07B $ 22,07B Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 9,09M $ 9,09M $ 9,09M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 18 746 $ 18 746 $ 18 746 Історичний мінімум: $ 551,78459296 $ 551,78459296 $ 551,78459296 Поточна ціна: $ 2 427,21 $ 2 427,21 $ 2 427,21 Дізнайтеся більше про ціну Lido Staked ETH (STETH)

Токеноміка Lido Staked ETH (STETH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Lido Staked ETH (STETH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів STETH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів STETH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку STETH, досліджуйте ціну токена STETH в реальному часі!

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