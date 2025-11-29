«Маленькі слайми, великий вплив — кожен крок відкриває нові можливості». SLIMEX — це інтерактивна ігрова екосистема Web3 на базі токена $SLX, що виросла з популярної idle-RPG Slime Miner і розвиває Slime IP в іграх та сервісах. Вона поєднує простоту та масштаб Web2 з можливостями Web3: сезонний геймплей, інтеграцію NFT та масштабовані винагороди. З більш ніж 22 мільйонами користувачів та 150 000 активних гравців щодня, SLIMEX будує мережу нового покоління, де поєднуються ігри, творці та інтерактивні економіки.