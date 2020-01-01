Токеноміка Smoking Chicken Fish (SCF) Дізнайтеся ключову інформацію про Smoking Chicken Fish (SCF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Smoking Chicken Fish (SCF) Smoking Chicken Fish — це мемкоїн у мережі Solana. Офіційний вебсайт: https://smokingchickenfish.xyz Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/GiG7Hr61RVm4CSUxJmgiCoySFQtdiwxtqf64MsRppump Купити SCF зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Smoking Chicken Fish (SCF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Smoking Chicken Fish (SCF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,57M $ 6,57M $ 6,57M Загальна пропозиція: $ 999,92M $ 999,92M $ 999,92M Циркуляційна пропозиція: $ 999,91M $ 999,91M $ 999,91M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,57M $ 6,57M $ 6,57M Історичний максимум: $ 0,39999 $ 0,39999 $ 0,39999 Історичний мінімум: $ 0,002600777060820652 $ 0,002600777060820652 $ 0,002600777060820652 Поточна ціна: $ 0,006572 $ 0,006572 $ 0,006572 Дізнайтеся більше про ціну Smoking Chicken Fish (SCF)

Токеноміка Smoking Chicken Fish (SCF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Smoking Chicken Fish (SCF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SCF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SCF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SCF, досліджуйте ціну токена SCF в реальному часі!

Як купити SCF Зацікавлені в додаванні Smoking Chicken Fish (SCF) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі SCF, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити SCF на MEXC зараз!

Історія ціни Smoking Chicken Fish (SCF) Аналіз історії ціни SCF допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни SCF прямо зараз!

Прогноз ціни SCF Хочете знати, куди рухається SCF? Наша сторінка прогнозу ціни SCF поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена SCF зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!