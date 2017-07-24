Токеноміка Bitcoin Cash Node (BCH) Дізнайтеся ключову інформацію про Bitcoin Cash Node (BCH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Bitcoin Cash Node (BCH) Bitcoin ABC is a full node implementation of the Bitcoin Cash protocol, which aims to provide a solid, stable software and help lead Bitcoin Cash protocol development with an open and collaborative process. Офіційний вебсайт: http://bch.info Whitepaper: https://bch.info/bitcoin.pdf Оглядач блокчейну: https://explorer.bitcoin.com/bch Купити BCH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Bitcoin Cash Node (BCH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Bitcoin Cash Node (BCH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9,94B $ 9,94B $ 9,94B Загальна пропозиція: $ 21,00M $ 21,00M $ 21,00M Циркуляційна пропозиція: $ 19,89M $ 19,89M $ 19,89M FDV (повністю розведена вартість): $ 10,50B $ 10,50B $ 10,50B Історичний максимум: $ 1 639,59 $ 1 639,59 $ 1 639,59 Історичний мінімум: $ 75,0753135706 $ 75,0753135706 $ 75,0753135706 Поточна ціна: $ 499,8 $ 499,8 $ 499,8 Дізнайтеся більше про ціну Bitcoin Cash Node (BCH)

Токеноміка Bitcoin Cash Node (BCH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Bitcoin Cash Node (BCH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BCH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BCH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BCH, досліджуйте ціну токена BCH в реальному часі!

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