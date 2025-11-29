Токеноміка Succinct (PROVE)

Токеноміка Succinct (PROVE)

Дізнайтеся ключову інформацію про Succinct (PROVE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-11-29 06:14:47 (UTC+8)
USD

Токеноміка та аналіз ціни Succinct (PROVE)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Succinct (PROVE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 94.28M
$ 94.28M$ 94.28M
Загальна пропозиція:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Циркуляційна пропозиція:
$ 195.00M
$ 195.00M$ 195.00M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 483.50M
$ 483.50M$ 483.50M
Історичний максимум:
$ 2.4016
$ 2.4016$ 2.4016
Історичний мінімум:
$ 0.4184223922367206
$ 0.4184223922367206$ 0.4184223922367206
Поточна ціна:
$ 0.4835
$ 0.4835$ 0.4835

Інформація Succinct (PROVE)

Succinct Network — це децентралізований протокол, який перевіряє програмне забезпечення у всьому світі. Мережа координує розподілену групу перевіряльників, які генерують докази з нульовим розголошенням за допомогою нового механізму стимулювання, що називається «конкурсами доказів», щоб створити найефективніший і найнадійніший у світі кластер перевірки. Succinct Network представляє ідею глобального розподіленого кластера перевірки, розробленого спільно з SP1 і заснованого на конкурентному аукціонному механізмі, який називається «конкурсами доказів», щоб значно розширити можливості перевірки у всьому світі.

Офіційний вебсайт:
https://www.succinct.xyz/
Whitepaper:
https://docs.succinct.xyz/
Оглядач блокчейну:
https://etherscan.io/token/0x6BEF15D938d4E72056AC92Ea4bDD0D76B1C4ad29

Токеноміка Succinct (PROVE): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Succinct (PROVE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів PROVE, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PROVE, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку PROVE, досліджуйте ціну токена PROVE в реальному часі!

Як купити PROVE

Зацікавлені в додаванні Succinct (PROVE) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі PROVE, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною.

Історія ціни Succinct (PROVE)

Аналіз історії ціни PROVE допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни PROVE

Хочете знати, куди рухається PROVE? Наша сторінка прогнозу ціни PROVE поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

Чому варто обрати MEXC?

MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти.

Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках
Найшвидший лістинг токенів серед CEX
Ліквідність №1 у галузі
Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів
100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів
Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT
mc_how_why_title
Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT: ваш найпростіший шлях до криптовалюти!

Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.

Будь ласка, прочитайте та ознайомтеся з Угодою користувача та Політикою конфіденційності