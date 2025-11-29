Succinct Network — це децентралізований протокол, який перевіряє програмне забезпечення у всьому світі. Мережа координує розподілену групу перевіряльників, які генерують докази з нульовим розголошенням за допомогою нового механізму стимулювання, що називається «конкурсами доказів», щоб створити найефективніший і найнадійніший у світі кластер перевірки. Succinct Network представляє ідею глобального розподіленого кластера перевірки, розробленого спільно з SP1 і заснованого на конкурентному аукціонному механізмі, який називається «конкурсами доказів», щоб значно розширити можливості перевірки у всьому світі.