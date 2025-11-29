PEPECASH — це мемкоїн, створений на Binance Smart Chain (BSC), натхненний культурою інтернет-мемів і мрією стати таким же культовим, як оригінальна монета PEPE. Він був створений не з метою залучення венчурного капіталу або спекулятивної торгівлі, а з простою ідеєю: «Давайте спробуємо». Мемкоїни набули популярності в криптопросторі завдяки поєднанню інвестицій з розвагами та активною участю спільноти. PEPECASH втілює цей дух ринкової привабливості, де цінність визначається не традиційними показниками, а колективною вірою. Якщо одна людина скаже, що «PEPECASH коштує 1 $», це може не мати значення, але коли десятки тисяч, а то й мільйони людей повторюють те саме, ринок починає прислухатися. PEPECASH прагне використати цю динаміку, керовану спільнотою, з метою перетворити ентузіазм на реальну присутність на ринку. Це не просто монета — це рух, сформований культурою, вірою та спільним баченням.