Токеноміка MindNetwork FHE (FHE) Дізнайтеся ключову інформацію про MindNetwork FHE (FHE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MindNetwork FHE (FHE) Mind Network є новатором у впровадженні квантово-стійкої інфраструктури з повністю гомоморфним шифруванням (FHE), що забезпечує повністю зашифрований інтернет через безпечну обробку даних і ШІ. У співпраці з лідерами галузі Mind Network створює HTTPZ — Інтернет-протокол із нульовою довірою (Zero Trust Internet Protocol), який встановлює нові стандарти для довіреного ШІ та зашифрованої обробки даних ончейн в екосистемах Web3 і штучного інтелекту. Офіційний вебсайт: https://www.mindnetwork.xyz/ Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0xd55c9fb62e176a8eb6968f32958fefdd0962727e Купити FHE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MindNetwork FHE (FHE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MindNetwork FHE (FHE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 18,10M $ 18,10M $ 18,10M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 249,00M $ 249,00M $ 249,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 72,70M $ 72,70M $ 72,70M Історичний максимум: $ 0,14588 $ 0,14588 $ 0,14588 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,0727 $ 0,0727 $ 0,0727 Дізнайтеся більше про ціну MindNetwork FHE (FHE)

Токеноміка MindNetwork FHE (FHE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MindNetwork FHE (FHE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FHE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FHE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FHE, досліджуйте ціну токена FHE в реальному часі!

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