Токеноміка Nil Token (NIL) Дізнайтеся ключову інформацію про Nil Token (NIL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Nil Token (NIL) Nillion ─ це бездозвільна мережа, яка переосмислює безпечне децентралізоване зберігання даних і обчислення для ШІ та блокчейнів. Мережа створює унікальну можливість для децентралізованого ШІ та блокчейнів зберігати та обробляти дані, не бачачи їх, розблоковуючи значний «білий простір». Інструменти дозволяють розробникам створювати приватні застосунки для роботи з даними. Офіційний вебсайт: https://www.nillion.com/ Whitepaper: https://docs.nillion.com/ Оглядач блокчейну: https://mintscan.io/nillion Купити NIL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Nil Token (NIL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Nil Token (NIL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 54,68M $ 54,68M $ 54,68M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 195,15M $ 195,15M $ 195,15M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 2,8799 $ 2,8799 $ 2,8799 Історичний мінімум: $ 0,24213157208932268 $ 0,24213157208932268 $ 0,24213157208932268 Поточна ціна: $ 0,2802 $ 0,2802 $ 0,2802 Дізнайтеся більше про ціну Nil Token (NIL)

Токеноміка Nil Token (NIL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Nil Token (NIL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NIL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NIL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NIL, досліджуйте ціну токена NIL в реальному часі!

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