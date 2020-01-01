Токеноміка Newton Protocol (NEWT) Дізнайтеся ключову інформацію про Newton Protocol (NEWT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Newton Protocol (NEWT) Newton Protocol — це контрольований рівень автоматизації для ончейн фінансів, який дозволяє користувачам делегувати складні кросчейн дії ШІ-агентам, зберігаючи при цьому криптографічні гарантії дотримання обмежень користувача на кожному етапі. Протокол об'єднує розумні акаунти на базі ERC-4337/EIP-7702 для точкової та безпечної делегації, атестації через Trusted Execution Environment (TEE) для довіреного виконання та докази з нульовим розголошенням (ZKPs) для підтвердження. Мета Newton Protocol — перетворити саму автоматизацію на мінімально довірену базову функцію та відкрити шлях до агентних фінансів у багатьох блокчейнах. Офіційний вебсайт: https://www.magicnewton.com/ Whitepaper: https://blog.newt.foundation/the-litepaper/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xD0eC028a3D21533Fdd200838F39c85B03679285D Купити NEWT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Newton Protocol (NEWT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Newton Protocol (NEWT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): $ 344,80M $ 344,80M $ 344,80M Історичний максимум: $ 0,845 $ 0,845 $ 0,845 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,3448 $ 0,3448 $ 0,3448 Дізнайтеся більше про ціну Newton Protocol (NEWT)

Токеноміка Newton Protocol (NEWT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Newton Protocol (NEWT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NEWT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NEWT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NEWT, досліджуйте ціну токена NEWT в реальному часі!

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