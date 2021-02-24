Токеноміка Mask Network (MASK) Дізнайтеся ключову інформацію про Mask Network (MASK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Mask Network (MASK) Mask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation. Офіційний вебсайт: https://www.mask.io Whitepaper: https://masknetwork.medium.com/introducing-mask-network-maskbook-the-future-of-the-internet-5a973d874edd Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x69af81e73a73b40adf4f3d4223cd9b1ece623074 Купити MASK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Mask Network (MASK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Mask Network (MASK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 115,40M $ 115,40M $ 115,40M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 115,40M $ 115,40M $ 115,40M Історичний максимум: $ 50,39 $ 50,39 $ 50,39 Історичний мінімум: $ 0,9302019593035298 $ 0,9302019593035298 $ 0,9302019593035298 Поточна ціна: $ 1,154 $ 1,154 $ 1,154 Дізнайтеся більше про ціну Mask Network (MASK)

Токеноміка Mask Network (MASK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Mask Network (MASK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MASK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MASK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MASK, досліджуйте ціну токена MASK в реальному часі!

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