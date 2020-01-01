Токеноміка Holdstation (HOLDSTATION) Дізнайтеся ключову інформацію про Holdstation (HOLDSTATION), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Holdstation (HOLDSTATION) Holdstation — це платформа, орієнтована на спільноту, розроблена для безперешкодної торгівлі та управління активами. За допомогою A(i)gentFi, launchpad для агентів ШІ на zkSync і Berachain, користувачі можуть бути співвласниками та розгортати агенти, що приносять дохід. Як провідна DEX для торгівлі безстроковими ф'ючерсами на zkSync, Holdstation інтегрує технологію Account Abstraction зі своїми гаманцями Holdstation Wallet, Holdstation DeFutures і launchpad zkStarter, роблячи DeFi інтуїтивно зрозумілим. Платформа підтримує взаємодію з dApp, свопи токенів та ф’ючерси з кредитним плечем до 500x із розширенням до Berachain і Worldchain, пропонуючи покращену безпеку за допомогою таких функцій, як Paymaster, Batch Transactions та Social Recovery. Офіційний вебсайт: https://holdstation.com/ Whitepaper: https://static.holdstation.com/doc/Holdstation-Whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://berascan.com/token/0xff0a636dfc44bb0129b631cdd38d21b613290c98 Купити HOLDSTATION зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Holdstation (HOLDSTATION) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Holdstation (HOLDSTATION), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 5,261 $ 5,261 $ 5,261 Історичний мінімум: $ 0,5987876567755669 $ 0,5987876567755669 $ 0,5987876567755669 Поточна ціна: $ 0,8881 $ 0,8881 $ 0,8881 Дізнайтеся більше про ціну Holdstation (HOLDSTATION)

Токеноміка Holdstation (HOLDSTATION): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Holdstation (HOLDSTATION) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HOLDSTATION, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HOLDSTATION, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HOLDSTATION, досліджуйте ціну токена HOLDSTATION в реальному часі!

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