Дізнайтеся ключову інформацію про AmpleforthGovernance (FORTH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.

Токеноміка AmpleforthGovernance (FORTH)

Інформація AmpleforthGovernance (FORTH)

Forth — це новий токен управління, який довершує екосистему Ample, передаючи контроль над протоколом у руки спільноти. Використовуючи токен FORTH, власники зможуть голосувати за зміни до протоколу. Разом $AMPL + $FORTH знаменують важливу віху на шляху протоколу до повної децентралізації.