Токеноміка Yooldo Games (ESPORTS)

Дізнайтеся ключову інформацію про Yooldo Games (ESPORTS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-11-29 06:29:58 (UTC+8)
Токеноміка та аналіз ціни Yooldo Games (ESPORTS)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Yooldo Games (ESPORTS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 105,56M
Загальна пропозиція:
$ 900,00M
Циркуляційна пропозиція:
$ 231,35M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 410,67M
Історичний максимум:
$ 0,51762
Історичний мінімум:
$ 0,05189790997151288
Поточна ціна:
$ 0,4563
Інформація Yooldo Games (ESPORTS)

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

Офіційний вебсайт:
https://www.yooldo.gg/
Whitepaper:
https://cyber-galz.gitbook.io/yooldo-whitepaper
Оглядач блокчейну:
https://bscscan.com/token/0xF39e4b21c84e737Df08e2C3b32541d856f508E48

Токеноміка Yooldo Games (ESPORTS): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Yooldo Games (ESPORTS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів ESPORTS, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ESPORTS, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку ESPORTS, досліджуйте ціну токена ESPORTS в реальному часі!

Як купити ESPORTS

Зацікавлені в додаванні Yooldo Games (ESPORTS) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі ESPORTS, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною.

Історія ціни Yooldo Games (ESPORTS)

Аналіз історії ціни ESPORTS допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни ESPORTS

Хочете знати, куди рухається ESPORTS? Наша сторінка прогнозу ціни ESPORTS поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.

