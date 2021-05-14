Токеноміка DFYN Token (DFYN) Дізнайтеся ключову інформацію про DFYN Token (DFYN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DFYN Token (DFYN) Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol. Офіційний вебсайт: https://dfyn.network/ Whitepaper: https://dfyn.network/assets/docs/Dfyn-Litepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x9695e0114e12c0d3a3636fab5a18e6b737529023 Купити DFYN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DFYN Token (DFYN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DFYN Token (DFYN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 498,10K $ 498,10K $ 498,10K Загальна пропозиція: $ 250,00M $ 250,00M $ 250,00M Циркуляційна пропозиція: $ 171,88M $ 171,88M $ 171,88M FDV (повністю розведена вартість): $ 724,50K $ 724,50K $ 724,50K Історичний максимум: $ 8,5005 $ 8,5005 $ 8,5005 Історичний мінімум: $ 0,002829444240470511 $ 0,002829444240470511 $ 0,002829444240470511 Поточна ціна: $ 0,002898 $ 0,002898 $ 0,002898 Дізнайтеся більше про ціну DFYN Token (DFYN)

Токеноміка DFYN Token (DFYN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DFYN Token (DFYN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DFYN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DFYN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DFYN, досліджуйте ціну токена DFYN в реальному часі!

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