Токеноміка DevvE (DEVVE) Дізнайтеся ключову інформацію про DevvE (DEVVE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DevvE (DEVVE) DevvE — це токен першого рівня на блокчейні DevvX. З енергією, що складає ⅓ мільярда часток від Bitcoin, витратами 1/10 мільйона від Ethereum і нескінченним TPS, DevvE є посередником і механізмом ліквідності для активів на devv.exchange. Користувачі вносять DevvE в революційну систему ліквідності, щоб отримувати винагороди від створення ринку, комісій за обмін і миттєві платежі. Транзакції маршрутизуються через DevvE як основний спільний цифровий актив, що усуває проблему фрагментованої ліквідності. DevvExchange повністю відповідає вимогам і не є кастодіальним, з використанням умовних наборів транзакцій для математично миттєвих розрахунків, конфіденційності, захисту від шахрайства та втрат, що робить його найнадійнішою платформою для зберігання та торгівлі цифровими активами. Офіційний вебсайт: https://www.devve.io/ Whitepaper: https://assets-global.website-files.com/6509e01d2c57f1be928c4ad1/657734916a8fe48f1b8039cd_DevvE%20Whitepaper%20Dec%2011%20-%2023.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x8248270620aa532e4d64316017be5e873e37cc09 Купити DEVVE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DevvE (DEVVE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DevvE (DEVVE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 50,77M $ 50,77M $ 50,77M Загальна пропозиція: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Циркуляційна пропозиція: $ 91,53M $ 91,53M $ 91,53M FDV (повністю розведена вартість): $ 166,41M $ 166,41M $ 166,41M Історичний максимум: $ 2,48 $ 2,48 $ 2,48 Історичний мінімум: $ 0,1363905146686964 $ 0,1363905146686964 $ 0,1363905146686964 Поточна ціна: $ 0,5547 $ 0,5547 $ 0,5547 Дізнайтеся більше про ціну DevvE (DEVVE)

Токеноміка DevvE (DEVVE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DevvE (DEVVE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DEVVE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DEVVE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DEVVE, досліджуйте ціну токена DEVVE в реальному часі!

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