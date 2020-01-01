Токеноміка Carbon Browser (CSIX) Дізнайтеся ключову інформацію про Carbon Browser (CSIX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Carbon Browser (CSIX) Carbon – це безплатний браузер з відкритим кодом, розроблений Carbon X Labs на основі спеціальної версії браузера Chromium і його потужного двигуна Blink. Carbon – це браузер, орієнтований на конфіденційність, який стандартно автоматично блокує онлайн-рекламу та засоби відстеження вебсайтів. Браузер Carbon – це швидкий, приватний та безпечний браузер для пристроїв Android, а незабаром буде також доступний для iOS, Mac OS та ПК. Офіційний вебсайт: https://carbon.website/ Whitepaper: https://carbon.website/whitepaper/ Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x04756126f044634c9a0f0e985e60c88a51acc206 Купити CSIX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Carbon Browser (CSIX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Carbon Browser (CSIX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,37M $ 1,37M $ 1,37M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 396,59M $ 396,59M $ 396,59M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,12 $ 0,12 $ 0,12 Історичний мінімум: $ 0,003287420988435799 $ 0,003287420988435799 $ 0,003287420988435799 Поточна ціна: $ 0,00345 $ 0,00345 $ 0,00345 Дізнайтеся більше про ціну Carbon Browser (CSIX)

Токеноміка Carbon Browser (CSIX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Carbon Browser (CSIX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів CSIX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів CSIX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку CSIX, досліджуйте ціну токена CSIX в реальному часі!

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