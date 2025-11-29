OlaXBT — це Web3-платформа ринкової аналітики на базі ШІ, побудована у мережі BNB Smart Chain. Проєкт використовує навчання з підкріпленням (RL) та маркетплейс із протоколом контексту моделі (MCP), дозволяючи користувачам створювати власні агентські системи, комбінуючи торгові модулі, набори інструментів MCP та агентів для генерації торгових сигналів та аналітики. Нативний токен AIO підтримує комісії за транзакції, стейкінг через сховище та керування. Платформа має інтерфейс чат-бота без коду та конструктор агентів, схожий на Langflow, що дозволяє користувачам створювати та налаштовувати ШІ-агентів для торгівлі та управління активами. Маркетплейс MCP полегшує торгівлю агентами та монетизацію.