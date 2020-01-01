Токеноміка ABBC Coin (ABBC) Дізнайтеся ключову інформацію про ABBC Coin (ABBC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ABBC Coin (ABBC) ABBC is a blockchain platform that enables secure payment transactions, helping to facilitate retail adoption of cryptocurrencies and make shopping online with digital assets a safer, more enjoyable experience for end-users. Офіційний вебсайт: https://abbccoin.com/ Whitepaper: https://abbccoin.com/whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://e.abbcnet.io/ Купити ABBC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ABBC Coin (ABBC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ABBC Coin (ABBC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 14,07M $ 14,07M $ 14,07M Загальна пропозиція: $ 1,23B $ 1,23B $ 1,23B Циркуляційна пропозиція: $ 905,30M $ 905,30M $ 905,30M FDV (повністю розведена вартість): $ 19,04M $ 19,04M $ 19,04M Історичний максимум: $ 0,39 $ 0,39 $ 0,39 Історичний мінімум: $ 0,000710730004387872 $ 0,000710730004387872 $ 0,000710730004387872 Поточна ціна: $ 0,015542 $ 0,015542 $ 0,015542 Дізнайтеся більше про ціну ABBC Coin (ABBC)

Токеноміка ABBC Coin (ABBC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ABBC Coin (ABBC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ABBC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ABBC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ABBC, досліджуйте ціну токена ABBC в реальному часі!

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