Згідно з вашим прогнозом, 4 потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 0,11536 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, 4 потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 0,121128 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна 4 на 2027 рік становить $ 0,127184 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна 4 на 2028 рік становить $ 0,133543 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна 4 у 2029 році становить $ 0,140220, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна 4 у 2030 році становить $ 0,147231, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна 4 потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 0,239825.

У 2050 році ціна 4 потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 0,390649.