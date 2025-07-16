Що таке GameFi





GameFi був створений засновником Yearn Finance Андре Кроньє. Він виник як термін для опису протоколів DeFi з гейміфікованими елементами, але з тих пір еволюціонував до позначення ігор на основі блокчейну.





Предмети, скіни та монети з відомих ігор можна продавати за гроші в реальному світі, це призводить до того, що спеціалізовані студії займаються такими видами діяльності, як гринд (шліфування), підвищення рівня персонажа (прокачка) та речаржинг в іграх з метою отримання прибутку. Незважаючи на те, що розробники ігор забороняють подібні практики, численні сірі платформи продовжують сприяти таким транзакціям. Крім того, такі дії, як блокування акаунтів, можуть сприяти невдоволенню гравців ігровими платформами.





Ігри на основі блокчейну призводять до значного зростання цінності внутрішньоігрових предметів. Завдяки своїй унікальності, дефіциту, можливості передачі та власності, ці предмети повністю належать гравцям. Розглядаючи ці характеристики внутрішньоігрових предметів, стає очевидним, що вони збігаються з особливостями, притаманними NFT, які є основними компонентами GameFi.









1. Ігри з притаманними їм економічними механізмами природно включають транзакції, і більшість ігор мають власні економічні системи.





2. Різноманітні цілі використання унікальних ігрових активів (торгівля, спекуляція, колекціонування) тісно пов'язані з NFT.





3. Докорінно змінюючи ігрову індустрію за допомогою блокчейну, бізнес-моделі, побудовані на віртуальній ігровій економіці, стануть більш динамічними та збагаченими.









У листопаді 2017 року було запущено гру CryptoKitties, яка спричинила перевантаження мережі Ethereum. На гру, яка займалась розведенням віртуальних котів, на той час припадало майже 30% транзакцій ETH, що стало причиною перевантаження мережі та стрімкого зростання комісії за gas. Це безпосередньо призвело до того, що команда зосередилася на Flow, публічному блокчейні, присвяченому іграм.





Влітку 2021 року Axie Infinity здобула величезну популярність завдяки своїй моделі "Грати, щоб заробляти" і високій прибутковості, викликавши шалений ажіотаж на всьому ринку блокчейн-ігор.





У другій половині 2021 року, під впливом Axie Infinity, інші блокчейн-ігрові проєкти на різних публічних блокчейнах швидко наслідували цей приклад. Такі ігри, як Farmers World, RACA, CryptoMines, CyberDragon, Wolf Game та Sunflower Farmers, започаткували та вдихнули нове життя у захоплення блокчейн-іграми.





У 2022 році цикл блокчейн-ігор, які досягають точки беззбитковості подовжився, поступово зникаючи з поля зору користувачів.





У квітні 2022 року STEPN була представлена як перша мобільна NFT-гра в стилі "Рухайтеся, щоб заробляти". У другій половині року STEPN завоювала величезну популярність, що призвело до появи більшої кількості подібних ігор. Концепція "X, щоб заробляти" набула популярності.









1. Право власності на активи : у GameFi гравці мають право власності на внутрішньоігрові активи, що підкреслює значний відхід від традиційних ігор.





2. Відкритий ринок : GameFi дозволяє вільно купувати, продавати та обмінювати внутрішньоігрові активи на ринку, забезпечуючи потенціал для отримання прибутку.





3. Заохочення у вигляді винагород : наразі найбільшою рушійною силою, що приваблює гравців, є можливість брати участь у проєктах GameFi для отримання прибутку.









1. Класифікація за типами ігор : сюди входять п'ять типів, а саме: карткові ігри, ігри в стилі лотереї, ігри на вирощування, будівельні ігри та ігри-змагання.





2. За типом токенів : моделі з одним токеном, двома токенами та багатьма токенами.





3. За галузевою приналежністю : емісійні платформи, ігрові блокчейни, децентралізовані обчислення і гільдії, що генерують прибуток.









1. Низький рівень незалежного розвитку: багато поточних видів GameFi на ринку можна знайти в традиційних іграх, а деякі з них навіть безпосередньо інтегрують економічні моделі з традиційних ігор. Командам GameFi часто бракує досвіду порівняно з традиційними ігровими компаніями, що залишає великий простір для вдосконалення.





2. Брак досвіду в розробці та використанні ігор: нативний криптокоманді часто бракує досвіду в розробці ігрової механіки та налаштуванні економічних моделей. Вони недостатньо обізнані щодо різних способів підтримки стабільної системи ігрової економіки, через що багато GameFi-проєктів зрештою занепадають.





3. Опора на традиційні канали розповсюдження: проєкти GameFi не повністю відійшли від традиційних каналів розповсюдження і все ще потребують просування на таких платформах, як App Store, Google Store та Facebook.









З точки зору шанувальників блокчейну, GameFi пропонує більш ефективний і якісний досвід автономної торгівлі, долаючи обмеження традиційних ігор і створюючи нову цінність і досвід.





Оскільки гравці мають повний контроль над своїми ігровими персонажами, активами та предметами, управління на основі токенів у блокчейн-іграх дозволяє гравцям оптимізувати та покращувати ігри шляхом голосування. Це також має ряд операційних переваг, включаючи участь гравців у запуску та підтримці децентралізованих блокчейн-ігор. Зі збільшенням кількості наступих гравців переваги, отримані першими гравцями, також значно зростуть.





Крім того, в інших блокчейн-індустріях певні централізовані банківські аспекти GameFi продовжують переважати. Завдяки цьому гравці можуть досліджувати різні фінансові інструменти, що використовуються в традиційних фінансах, такі як акції, фонди та ф'ючерси. Загалом, проєкти GameFi все ще перебувають на ранній стадії розвитку в ігровій індустрії блокчейну, але перспективи є багатообіцяючими.





Звичайно, не можна заперечувати, що GameFi має свої недоліки, які потрібно виправити. Наприклад, високі затримки, оскільки багато гравців сподіваються на безперебійний ігровий процес, в якому вони можуть безпосередньо натискати на посилання або заходити в магазини без завантаження. Однак сучасні блокчейн-ігри обмежені загальною швидкістю TPS блокчейну, тому гравці не завжди можуть насолоджуватися безперебійним ігровим процесом під час взаємодії в мережі. Крім того, вартість спеціальних об'єктів/пристроїв GameFi для гравців суттєво не знизилася. У таких іграх, як Axie Infinity, гравцям може знадобитися мати трьох домашніх тварин, щоб отримати дозвіл на вхід. Це означає, що наявність певного рівня фінансової спроможності є необхідною умовою для участі в грі. Крім того, гравці потребують значних знань про блокчейн, щоб безперешкодно брати участь у блокчейн-іграх, і чи зміниться ця ситуація, поки що невідомо.