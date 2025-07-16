Що таке децентралізоване кредитування





Подібно до DEX, децентралізоване кредитування також є одним з ключових компонентів DeFi. Якщо літо DeFi 2020 року було спровоковане конкуренцією між різними DEX, що спричинило гонку ліквідності, тоді інтеграція комбінованого кредитування та DEX знаменує собою пролог захопливого тренду.









У традиційній фінансовій системі для доступу до фінансових послуг користувачі повинні мати банківський рахунок і пройти повну верифікацію особи. Для таких видів діяльності, як кредитування, необхідно надати значну особисту інформацію та інформацію про нерухомість, а сам процес передбачає багаторівневу перевірку, що робить його громіздкою процедурою.





У сервісах децентралізованого фінансування (DeFi) будь-хто, хто може надати забезпечення, може оформити кредит без необхідності розкривати інформацію третім особам. Позичальники можуть отримувати позики, надаючи в забезпечення свої криптовалютні активи і сплачуючи відсотки, в той час як кредитори можуть розміщувати свої активи на платформі, щоб отримувати відсотки.





В основі здатності DeFi працювати без необхідності схвалення лежить використання смартконтрактів для спрощення кредитних відносин. Всі умови кредитування заздалегідь кодуються в смартконтрактах, і як тільки умови виконуються, кредитні відносини між сторонами автоматично оформлюються в рамках контракту. Це усуває потребу в обслуговуванні та управлінні третьою стороною.





Децентралізоване кредитування зруйнувало численні бар'єри, що існують у традиційних фінансових системах. З одного боку, це збільшило використання криптовалютних активів, а з іншого — дозволило більшій кількості користувачів отримувати пасивний дохід за утримання криптовалют. Це явище стало ключовим фактором вибухового зростання DeFi та розвитку криптовалютного світу.









Наразі основні моделі кредитування DeFi можна поділити на наступні три типи:









У процесі кредитування обидві сторони розміщують ордер на платформі, а платформа виступає в ролі посередника. Крім того, у випадках, коли позичальник не в змозі вчасно погасити кредит, платформа автоматично ініціює процес ліквідації. Платформи dYdX та dharma пропонують такі послуги. P2Р-моделі вимагають пошуку партнерів, що може призвести до відносно нижчої ефективності.









Однією з найвідоміших платформ цієї моделі є Maker, побудована на блокчейні Ethereum. На Maker користувачі можуть здійснити депозит ETH, щоб позичити стейблкоїн під назвою DAI, який прив'язаний до долара США. Платформа вимагає, щоб коефіцієнт забезпечення підтримувався на рівні 150% або вище.





Особливістю Maker є те, що відсоткова ставка визначається шляхом голосування власників токенів MKR. Однак, через такий децентралізований підхід до управління, відсоткова ставка може бути досить волатильною. Наприклад, одного разу вона зросла з 2,5% до 19,5% трохи більше ніж за місяць.









Наразі це найпоширеніша модель кредитування та запозичення DeFi на ринку. Дві основні платформи, Compound та Aave, використовують цю модель.





Модель торгівлі пулами ліквідності більше схожа на традиційні способи банківського кредитування. Користувачі можуть здійснювати депозити та зняття коштів за потреби, об'єднуючи кошти кредиторів у пул ліквідного фінансування. Поки в пулі достатньо капіталу, позичальники можуть отримати доступ до коштів у будь-який час. Система використовує алгоритми для балансування попиту та пропозиції і встановлює відсоткові ставки.





Compound





Compound дозволяє будь-якому користувачу здійснювати депозити активів у пул ліквідності платформи. Дизайн механізму токенів Proof-of-stake також отримав широке розповсюдження в індустрії. Коли користувачі надають активи, вони отримують токени cTokens від Compound як доказ права власності. Курс обміну cTokens визначається відсотками від активів, і з часом їхня вартість зростає. Користувачам депозитів потрібно лише тримати токени cTokens, щоб автоматично отримувати відсотки.





Aave





Aave — це також платформа протоколу кредитування, заснована на моделі пулу ліквідності. Користувачі можуть здійснювати депозити активів в будь-який час, щоб заробити відсотки або позичити інший тип активів. Крім того, Aave представила новаторський продукт у сфері DeFi, відомий як "флеш-позики", тобто позики без забезпечення.





Флеш-позики дозволяють запозичувати без необхідності будь-якого забезпечення, з умовою, що позика і погашення, включаючи виплату відсотків, повинні бути завершені протягом одного блоку Ethereum (15 секунд). Якщо операції не завершуються протягом блоку, смартконтракт скасовує всі попередні дії, щоб забезпечити загальну безпеку протоколу і активів.





Флеш-позики особливо корисні для арбітражних трейдерів, оскільки вони забезпечують ефективність використання капіталу для проведення арбітражної торгівлі на різних DeFi Dapps.





Maker





Maker — один з найперших протоколів DeFi-кредитування. Він дозволяє користувачам створювати DAI шляхом надмірного забезпечення токенів, уможливлюючи позики з надмірним забезпеченням. Наразі Maker підтримує понад 30 різних токенів для забезпечення. DAI — це децентралізований стейблкоїн, прив'язаний до долара США. На додаток до протоколу кредитування, Maker також є емітентом стейблкоїна DAI.









Ознайомившись з різними моделями, описаними вище, ми отримали фундаментальне розуміння щодо продуктів децентралізованих фінансів (DeFi). Однак, чи замислювалися ви коли-небудь над тим, як DeFi гарантує безпеку як кредиторів, так і платформ, враховуючи некастодіальну та ефективну природу руху коштів у просторі DeFi?





Через відсутність традиційних кредитних індикаторів в DeFi, основним принципом всіх популярних платформ є надмірне забезпечення, яке гарантується за допомогою смартконтрактів, які реалізують чіткі процеси ліквідації.





Надмірне забезпечення допомагає певною мірою знизити ризики дефолту. Наприклад, якщо позичальник бере 100 USDT, платформа може вимагати від нього залишити ETH на суму щонайменше еквівалентну 150 USDT як забезпечення. Якщо вартість падає до 100 USDT, позичальник повинен внести більше забезпечення, або смартконтракт може продати забезпечення, щоб захистити активи кредитора. Платформи можуть застосовувати ще суворіші заходи, наприклад, надсилати нагадування про необхідність поповнення забезпечення або ініціювати часткову ліквідацію, коли вартість забезпечення падає нижче 120 USDT.





Однак висока волатильність криптовалют несе свої ризики. Хоча ймовірність стрімких падінь невелика, у випадку "чорного лебедя" це все одно може вплинути на безпеку DeFi-платформ. Крім того, були випадки крадіжки активів з DeFi-платформ через вразливість контрактів. Тому, не зважаючи на те що користувачі можуть насолоджуватися гнучкістю та зручністю DeFi, вони також повинні звертати увагу на належне управління активами, щоб захистити свої капітали, оскільки існує ймовірність втратити як відсоткові прибутки, так і початкові інвестиції.









Децентралізовані фінанси (DeFi) докорінно змінюють кредитування та запозичення за допомогою смартконтрактів, усуваючи необхідність перевірки третьою стороною. Це значно знижує вхідні бар'єри для користувачів. Більше того, сфера DeFi продовжує розвиватися, з'являються інноваційні моделі кредитування, такі як кредитування з використанням позикових коштів, які можуть ще більше підвищити ефективність використання капіталу. Ринок DeFi-кредитування має величезний потенціал на майбутнє, і в міру його розвитку є місце для значного зростання та інновацій.



