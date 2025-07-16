Що таке Web 3.0？





У 2014 році доктор Гевін Вуд представив революційну концепцію Web 3.0. Його бачення полягало в тому, що Web 3.0 має представляти рух і набір протоколів, спрямованих на те, щоб зробити Інтернет більш децентралізованим, контрольованим і безпечним. Концепція Web 3.0 передбачає реалізацію безсерверного децентралізованого Інтернету, де користувачі можуть мати контроль над власною особистістю, даними та долею. Web 3.0 має на меті започаткувати нову глобальну цифрову економіку, створити нові бізнес-моделі та ринки, зруйнувати монополії на платформи та стимулювати широкомасштабні висхідні інновації.









Ми не будемо заглиблюватися в детальне походження та історію розвитку Інтернету, оскільки результати його появи відчутні в епоху, яку ми зараз живаємо.





Епоху Web 1.0 можна схарактеризувати як електронну версію традиційних ЗМІ. Вебсайти надавали інформацію, а користувачі пасивно отримували її. Цей період характеризується порталами, такими як Yahoo та Sina. Через обмеження швидкості Інтернету прямі трансляції здебільшого покладалися на текстове мовлення.





В епоху Web 2.0 прогрес у технології та апаратному забезпеченні перетворив поширення інформації з раніше обмеженої аудиторії на універсальну. Канали звя'зку еволюціонували від простих веб-сторінок до різноманітних контент-платформ, що пропонують різноманітні формати, включаючи зображення, текст, відео та прямі трансляції. Користувачі отримали можливість самостійно брати участь у створенні контенту. Відносини між користувачами та Інтернетом змінилися від пасивного приймання інформації до інтерактивної взаємодії, створюючи двосторонню взаємодію.





Наразі ми перебуваємо в епосі Web 2.0, де Інтернет приніс величезну зручність, але водночас і проблеми. Ми стикаємося з такими проблемами, як перевантаження інформацією, перенасичення каналів, короткий час концентрації уваги та нездатність задовольнити наші ціннісні потреби. Крім того, оскільки особиста інформація все більше контролюється великими інтернет-компаніями, з’явилися нові проблеми, такі як неправомірне використання даних і відсутність права власності на особисті дані. Ці питання потребують термінового вирішення.





Поява Web 3.0 має на меті розв'язати ці проблеми та привести нас до більш ефективного, справедливого, надійного світу Інтернету, основаного на цінності. У цьому контексті користувачі отримають назад контроль над цифровими ідентифікаторами, активами та даними, які стають більш децентралізованими. Ця модель обертається навколо користувацького створення, власності, контролю і розподілу. Web 3.0 також називають децентралізованим Інтернетом цінностей.









1. Без довіри: децентралізація, побудована на технології блокчейн, формує технічну основу для досягнення бездовірності. Користувачам потрібно довіряти лише тому, що вони можуть верифікувати самостійно, а не покладатися на централізовані сторонні установи.





2. Право власності на дані: завдяки механізмам власності та контролю даних на основі блокчейну Web 3.0 докорінно змінить поточну ситуацію, коли особисті великі інтернет-компанії збирають та потенційно зловживають даними. Користувачі матимуть права власності та права на використання своїх власних даних, що гарантує ефективний захист особистої конфіденційності.





3. Уніфікована ідентифікація, що розбиває острівці даних: на кожній новій платформі, яку ви використовуєте, вам потрібно створювати нові акаунти та паролі. Ці облікові дані потрібно запам’ятовувати, і вони не взаємодіють між платформами. В епоху Web 3.0 ви матимете уніфіковану ідентифікацію, яку можна використовувати в різних децентралізованих застосунках (DApps). Усі дані, які ви генеруєте, будуть пов’язані з вашою уніфікованою ідентифікацією, забезпечуючи плавний доступ на різних платформах.





4. Знищення монополії: в епоху Web 2.0 інтернет-гіганти сформували власні екосистеми, де основні інтернет-компанії «керували» цими екосистемами та монополізували дані, вартість і мережевий ефект. В екосистемі Web 3.0 процвітання будується спільно всіма застосунками в ній. Чим різноманітніший діапазон застосунків, доступних для користувачів, тим вищий рівень процвітання в цієї екосистеми.













Web 3.0 має на меті створити прозору та надійну економічну модель Інтернету.





У світі Web 3.0 згенеровані дані належать користувачам. Споживачі не мають права використовувати дані без дозволу та підтвердження від творця. Водночас власники контенту також можуть отримати вигоду від високоякісного контенту, який вони створюють. Певною мірою користувачі не тільки споживають контент, а також підтримують екосистему.





У Web 3.0 користувачі мають повне право власності на весь створений ними контент.





У сфері традиційного Інтернету користувачі як творці контенту часто не користуються відповідними перевагами. Наприклад, стаття, опублікована користувачем у Twitter, може бути видалена через рішення самої платформи Twitter. У світі Web 3.0 працюють над розв'язанням цих проблем. Задля внесення змін в продукти та ігри спільнота має проголосувати, і розробники більше не матимуть права приймати рішення в односторонньому порядку.









Наразі Web 3.0 все ще стикається з такими проблемами, як перевантаження блокчейн-мереж, що призводить до неефективності, високі комісії за транзакції, що перекладаються на звичайних користувачів, і вразливі місця в смартконтрактах, які хакери використовують для атак. Через притаманну складність Web 3.0 користувачам потрібен час, щоб набути досвіду, що ускладнює впровадження цієї технології.









Поява Web 3.0 надає нам більш безпечну, ефективну та вільну модель Інтернету, пропонуючи потенціал для захисту конфіденційності та безпеки користувачів. Попри те, що досягнення повної реалізації Web 3.0 потребує значного прогресу, з постійним прогресом технології блокчейн ми можемо передбачити безпечніше та привабливіше інтернет-середовище в майбутньому.