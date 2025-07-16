Що таке NFT？





NFT — це тип токенів з унікальним ідентифікатором і додатковими параметрами, які дозволяють зберігати певну інформацію на таких токенах. Унікальний ідентифікатор робить токен невзаємозамінним. Додатковою інформацією може бути будь-який тип даних, як-от текст, зображення, аудіо- та відеофайли.





NFT або non-fungible token — це невзаємозамінний токен. На відміну від взаємозамінних токенів, таких як Bitcoin та Ethereum, кожен NFT є унікальним і несхожим на інші.









1. Однорідність : як випливає з назви, взаємозамінні токени є однорідними та ними можна торгувати на біржах (CEX або DEX). Кожен NFT, з іншого боку, є унікальним і ним можна торгувати лише на маркетплейсах NFT.





2. Взаємозамінність : взаємозамінні токени можна взаємо заміняти, тоді як NFT не є взаємозамінними. Наприклад, якщо ми з вами маємо по одному BTC, ми можемо обмінятися нашими BTC, і різниці не буде. Однак, якщо ми з вами маємо NFT з колекції BAYC, ми не можемо обміняти їх, оскільки їхні ціни, рідкість, ідентифікатори токенів і візуальні характеристики не еквівалентні.





3. Подільність : взаємозамінні токени можна розділити. Наприклад, якщо ціна одного BTC занадто висока для мене, я можу купити 0,1 BTC. Однак NFT не можна розділити. Якщо я не можу дозволити собі NFT, зазвичай я не можу купити 0,1 NFT. (Примітка: розділ про фрагментацію NFT знаходиться нижче).





4. Ліквідність : очевидно, що подільність взаємозамінних токенів полегшує торгівлю, що призводить до кращої ліквідності та спрощення купівлі та продажу. NFT мають порівняно нижчу ліквідність через їхню невзаємозамінність, і їх, як правило, складніше продати одразу.









Найперші NFT з'явилися ще у 2012 році у вигляді кольорових монет або Colored Coins у мережі Bitcoin. Colored Coins були експериментальним проєктом, спрямованим на вивчення концепції невзаємозамінних токенів.





У 2014 році нью-йоркський художник Кевін Маккой викарбував перший NFT на блокчейні під назвою "Quantum". Він вважається першим у світі NFT. Попри те, що це один із найперших, з технічного погляду він не є найстарішим NFT.





У 2015 році в мережі Ethereum був заснований NFT-проєкт Etheria. Це був віртуальний світ, де гравці могли володіти землею та будувати будівлі на цій землі, щоб отримати винагороду.





У 2017 році вийшли такі проєкти, як CryptoPunks, Mooncats і CryptoKitties, які вже стали широко відомими. Це також був рік, коли з’явився протокол ERC-721, який отримав широке визнання. CryptoKitties був першим проєктом на базі протоколу ERC-721.





У серпні 2020 року маркетплейс NBA Top Shot набув величезної популярності, і менш ніж за пів року обсяг торгівлі на цій платформі перевищив 460 млн $.





У 2021 році NFT пережили повномасштабний вибух популярності. NFT-проєкт під назвою "Everydays: The First 5000 Days" цифрового художника Beeple було продано на аукціоні за приголомшливі 69,34 млн $. Після цього різні знаменитості та артисти з різних галузей, як-от Сіон Латіф Вільямсон, Такаші Муракамі, Снуп Догг, Емінем, генеральний директор Twitter Джек Дорсі, Едвард Сноуден, Періс Хілтон та багато інших, випустили власні проєкти NFT на різних NFT-платформах.





У квітні 2021 року було запущено проєкт Bored Ape Yacht Club (BAYC), а пізніше та сама команда представила Bored Ape Kennel Club (BAKC) і Mutant Ape Yacht Club (MAYC). Менш ніж за рік ціни на NFT із колекції Bored Ape Yacht Club зросли до 150 ETH, закріпивши за собою позицію одного з найкращих NFT-проєктів.





У 2021 році були запущені такі популярні проєкти, як Cool Cats, Doodles та інші.





У 2022 році були запущені такі проєкти, як Azuki, Moonbirds і Goblintown.wtf (Goblintown). Згодом ринок NFT почав охолоджуватися, увійшовши у ведмежу стадію.









На цей час основними стандартами протоколів для NFT є: ERC-721, ERC-1155 і ERC-998.





Проєкт NFT CryptoPunks був побудований на похідній від ERC-20 ще до появи протоколу ERC-721. Як наслідок, він залишається одним із найбільш особливих NFT у галузі.









ERC-721 був найпершим стандартним протоколом NFT, який характеризується тим, що кожен токен має окремий смартконтракт. На основі ERC-721 пізніше був розроблений протокол ERC-721A, що дозволяє одночасно карбувати кілька NFT. Це означає, що вартість карбування одного або кількох NFT є відносно однаковою, що зменшує комісію за газ. Прикладом проєкту, який використовує протокол ERC-721A є Azuki.









ERC-1155 можна розглядати як дещо середнє між ERC-721 і ERC-20. Цей стандарт дозволяє одному смартконтракту керувати кількома типами токенів. Він також вирішує деякі обмеження ERC-721, як-от високе споживання газу.





Стандарт ERC-1155 є високоефективним, особливо коли мова йде про масові перекази. Наприклад, він може обробляти переказ 10 NFT за одну транзакцію, тоді як ERC-721 потребує 10 окремих транзакцій для переказу 10 NFT.









ERC-998 підтримує складні невзаємозамінні токени, що дозволяє об’єднувати будь-які NFT з іншими NFT або взаємозамінними токенами. ERC-998 здатний охоплювати кілька стандартів протоколів ERC-721 і ERC-20 в одному токені.









NFT пропонують численні переваги для творців, продавців і покупців контенту, залежно від платформи, на якій вони створені. Під час використання NFT на Ethereum смартконтракти автоматизовані, тобто код смартконтракту неможливо змінити після додавання в блокчейн. Крім того, після виконання стандартів і верифікації транзакцій їх неможливо змінити. Це гарантує безпеку та впевненість як для творців, так і для покупців.





Для художників і творців контенту технологія блокчейн і NFT пропонують унікальну можливість монетизувати свої товари та творіння. Наприклад, художникам більше не потрібно покладатися на галереї чи аукціони, щоб продати свої твори мистецтва. Вони можуть безпосередньо продавати їх споживачам як NFT, дозволяючи залишати собі більшу частину прибутку.





Колекціонери NFT мають можливість підтвердити право власності в цифровому світі. До винаходу NFT було важко довести право власності чи автентичність цифрових творів мистецтва та предметів колекціонування. Завдяки NFT інвестори мають справжнє право власності на невзаємозамінні токени, які вони купують. Коли цифрові активи токенізуються, це створює цінність, оскільки їх автентичність і право власності можна підтвердити, що дозволяє торгувати ними багато разів.









Кожен ринок несе в собі ризики, і хоча ринок цифрового мистецтва та предметів колекціонування NFT швидко розвивається, це не гарантує постійну безпеку інвестицій. Інвестиції в NFT, як і будь-які інші інвестиції, пов’язані зі специфічними ризиками, особливо враховуючи, що NFT все ще є відносно новою концепцією. Зокрема, новим користувачам у сфері криптовалют може не вистачати досвіду, щоб точно оцінити якість NFT. Інвестуючи у віртуальні активи NFT, є кілька важливих фактораів, які слід враховувати при управлінні ризиками. Наприклад, нестабільність ринків, що розвиваються, брак ліквідності та можливість шахрайства.





На оцінку вартості NFT значно впливають такі фактори, як автентичність, креативність, а також сприйняття власниками й покупцями. Наразі попит на NFT стимулює ціни, а не базові фундаментальні показники, технології чи економічні показники. Багато пов’язаних з NFT компаній можуть здаватися багатообіцяльними на фондовому ринку, але наразі метавсесвіту та NFT наразі не вистачає значних доходів і прибутків. Відповідні ініціативи метавсесвіту все ще перебувають на ранніх стадіях, а витрати на дослідження та розробки ще не встигнли сформувати відповідну базу.













Токени, пов’язані з NFT, — це токени, які самі по собі не є NFT, а скоріше нативні токени управління чи утиліті токени різних проєктів (застосунків) NFT або токени, які забезпечують базову інфраструктуру для NFT, наприклад токени публічних блокчейнів.





Наразі існує принаймні 100 різних токенів із концепцією NFT, а загальна ринкова капіталізація 100 найкращих токенів NFT на платформі Coingecko становить 24,8 млрд $. Користувачі, зацікавлені в таких проєктах, можуть відвідати розділ популярних токенів NFT на біржі MEXC, щоб вибрати відповідні токени для торгівлі.









Безпосередня купівля окремих активів NFT на первинному чи вторинному ринках, таких як криптовалютні твори мистецтва, предмети колекціонування, ігрові предмети, віртуальна земля тощо. Десятка найкращих проєктів NFT зосереджена на таких сферах, як криптовалюта, колекціонування, ігри та віртуальна земля. Ви можете брати участь в аукціонах первинного ринку, щоб придбати великі колекційні предмети мистецтва або вибрати бажані проєкти та збирати окремі предмети на вторинних маркетплейсах, як-от OpenSea. Однак, щоб брати участь у торгівлі, вам потрібно буде мати гаманець, відповідні блокчейн-токени та акаунт на платформі для офіційного проведення транзакцій.





Важливо зазначити, що інвестування в окремі NFT-активи потребує певного рівня художньої оцінки та оцінки художньої цінності з боку інвесторів. Крім того, потрібно оцінити різні параметри, такі як основа блокчейну, дефіцитність, час існування, графік випуску тощо. Таким чином, цей підхід більшою мірою відображає форму розпізнавання особистості та соціальних атрибутів, що робить його більш придатним для користувачів, які мають щирий інтерес до колекціонування.









На додаток до методів, згаданих вище, випуск власних NFT також є одним із способів отримання доходу. Важливо підкреслити, що якщо ви збираєтеся карбувати власні NFT, ви можете завантажити свої файли на платформи карбування NFT, такі як OpenSea, Rarible та інші, а потім карбувати та випускати їх. Наразі NFT підтримують різні формати файлів, включаючи формати зображень, як-от JPG, PNG і GIF, аудіоформати, як-от MP3, і 3D-формати, як-от GLB. Підготуйте файли заздалегідь, під'єднайте свій гаманець до платформи та дотримуйтесь підказок, щоб завантажити файли. Встановіть кількість NFT, опис твору мистецтва, відсоток роялті та іншу відповідну інформацію.













Як ми вже згадували раніше, ціни на деякі NFT злетіли настільки високо, що багато людей не мають можливості придбати найпопулярніші й найжаданіші твори мистецтва. Продавці NFT також стикаються з проблемами пошуку покупців, готових заплатити запитувану ціну протягом короткого періоду часу, що призводить до нестачі ліквідності для NFT.





Метою фрагментації NFT є розв'язання проблем ліквідності. Подільність NFT забезпечує більш зручну торгівлю. Це дозволяє інвесторам з меншим капіталом володіти часткою унікальних і високоцінних NFT.





Фрагментовані частини NFT вважаються взаємозамінними. Оскільки вони взаємозамінні, користувачі можуть торгувати цими фрагментованими NFT на децентралізованих біржах (DEX) у спосіб, подібний до торгівлі звичайними взаємозамінними токенами.









Фрагментація NFT демонструє інтеграцію механізмів DeFi з NFT. У міру розвитку DeFi з’явилися певні проєкти, метою яких є вивчення синергії між NFT і продуктами DeFi, наприклад Uniswap V3.





Протокол Uniswap V3 успішно інтегрував NFT у простір DeFi, підвищивши ефективність капіталу, зменшивши прослизання в торгівлі та збільшивши дохід від комісій.









У серпні 2021 року було представлено проєкт Loot. Loot — це обмежена серія NFT, що складається з випадково згенерованих фраз, кожна з яких позначає певний тип спорядження. Згодом навколо Loot сформувалася спільнота для розробки відповідних похідних, щоб доповнити та розширити відсутні аспекти метавсесвіту Loot. Це включає Adventure Gold (AGLD), карти, домашніх тварин, пісні, гільдії тощо.





Ці NFT вважаються складними компонентами, які можуть служити частинами більших об’єктів, подібно до цеглинок LEGO, на основі яких творці та інноватори можуть створювати свої власні твори мистецтва.







