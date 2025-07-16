Про бота Telegram в одній статті





Telegram, один із найкращих соціальних застосунків у світі, має понад 800 мільйонів користувачів, понад 2,5 млн нових реєстрацій щодня. Користувачі віддають перевагу Telegram з поміж інших варіантів через його безпеку та шифрування.





Боти Telegram завжди були ключовою особливістю платформи, і багато груп використовують ботів сторонніх розробників для автоматизованого керування, перевірки та видалення спаму.





До того, як Discord був широко прийнятий блокчейн-проєктами, перші спільноти існували переважно в Telegram. Під час попереднього зростання ринку проєкти, особливо в секторі DeFi, переважно використовували Telegram для створення груп і спілкування з користувачами. Однак із розвитком NFT і GameFi база користувачів поступово перемістилася в Discord.





Боти Telegram створюються та розробляються за допомогою API та SDK Telegram. Вони можуть відповідати на команди користувача та ключові слова в чатах Telegram.









Telegram також має інтегрований некастодіальний гаманець, що дозволяє користувачам купувати токени безпосередньо через платформу за допомогою банківських карток. Користувачі можуть отримувати, торгувати та надсилати токени на інші гаманці, а також купувати продукти та послуги в Telegram.





Для користувачів, які не користуються блокчейном, впровадження та використання гаманців завжди було складною перешкодою. Telegram усуває цю перешкоду, забезпечуючи більш зручний і легкодоступний досвід для своїх 800 млн користувачів.













Unibot — це бот, який дозволяє користувачам здійснювати торгівлю на DEX (децентралізованій біржі) через Telegram.









Засновник: Джеймс Прествіч, старший розробник блокчейнів і підприємець, який раніше заснував кросчейн протокол Summa і брав участь у дослідженнях і розробці Ethereum 2.0.





Партнерство: Uniswap надає торгові послуги та інтерфейси даних; Flashbots пропонує оборонні технології та рішення MEV (Maximal Extractable Value); CoinGecko надає інформацію, включаючи ціну токена, ліквідність, обсяг торгівлі тощо.









У шість разів швидше, ніж Uniswap.

Легшийу вивченні та використанні для нових користувачів.

Користувачі можуть аналізувати тенденції, виконувати перевірки безпеки та проводити транзакції в одному інтерфейсі.









Компанія Unibot випустила власний токен під назвою UNIBOT із загальною пропозицією в 1 млн токенів. 50% токенів було розподілено власникам попередньої версії UNIBOT, 25% було виділено команді та розробникам, 15% для маркетингових цілей і 10% для майнінгу ліквідності. Існує 5% комісія як на купівлю, так і на продаж, а також додатковий 1% комісія на транзакції.





Поточна ціна UNIBOT становить 150,34 $, а пік – приблизно 200 $. Є близько 6600 адрес утримання.









На даний момент, виходячи з даних Dune Analytics, ринкова капіталізація токена UNIBOT становить 150 млн $, а пік близько 210 млн $.









Токен торгується на Uniswap із поточною ліквідністю приблизно 7,038 млн $, причому ліквідність від комісійних надходжень становить близько 2,487 млн $, а це вже 35,33%, як показано в помаранчевій області на діаграмі нижче.













25% токенів розподілено команді UNIBOT.

1% комісія за транзакцію, яка використовується для викупу та спалення токенів UNIBOT.

Надання послуг з копі–трейдингу, де від користувачів вимагається сплатити певну кількість токенів UNIBOT, щоб стежити за стратегіям і операціям інших трейдерів.

Пропонуємо послуги лімітних оредрів DEX, коли користувачі повинні заплатити певну кількість токенів UNIBOT, щоб встановити цільові ціни та автоматично виконувати транзакції, коли ціна досягнута.









За даними Dune Analytics, UniBot займає близько 84% частки ринку серед проєктів ботів Telegram.









Згідно з даними офіційного сайту, загальний обсяг торгівлі досяг 262 млн $, що відповідає даним Dune Analytics. Наразі було створено 402 000 транзакцій вартістю 1426,8 Ethereum, а проєкт заробив 6,854 млн $.









Щодня цим ботом користуються приблизно 1700–2000 користувачів, більшість із яких – постійні користувачі. Щодня створюється понад 8000 транзакцій, що забезпечує щоденний прибуток приблизно 180 000 $.









На даний момент загальна кількість користувачів становить 13 700, у середньому 2 000 користувачів щодня, і кожен користувач створює в середньому 29 транзакцій. З кругової діаграми ми дізнаємося, що більшість користувачів здійснюють менше 5 транзакцій, а 27,3% користувачів роблять лише 1 транзакцію.













Наразі на MEXC пропонується спотова торгівля токенами UNIBOT, і ви можете використовувати безпосередньо USDT для купівлі.









Відкрийте сайт MEXC і увійдіть у свій акаунт. У рядку пошуку у верхньому правому куті введіть "UNIBOT". Клацніть на торгову пару UNIBOT/USDT у вкладці "Торгівля", щоб перейти до торгового інтерфейсу UNIBOT і розпочати торгівлю.













На головній сторінці застосунку MEXC введіть "UNIBOT" у рядок пошуку. Торкніться торгової пари UNIBOT/USDT у вкладці "Спот", щоб отримати доступ до торгової сторінки. Торкніться [Купити] або [Продати], щоб розпочати торгівлю.









Примітка. Дані та діаграми, які використовуються в цій статті, взяті зі стороннього вебсайту аналізу даних Dune Analytics. Щоб отримати більше даних, не соромтеся переглянути вебсайт і досліджувати далі самостійно.





Відмова від відповідальності: Ця інформація не надає консультацій щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи зберігання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Переконайтеся, що ви повністю розумієте пов’язані з цим ризики та будьте обережні під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.