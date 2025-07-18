У динамічному світі торгівлі криптовалютами безстрокові ф'ючерси швидко стали популярним інструментом для трейдерів, які прагнуть хеджувати ризики або підвищити прибутковість. У порівнянні з класичноюУ динамічному світі торгівлі криптовалютами безстрокові ф'ючерси швидко стали популярним інструментом для трейдерів, які прагнуть хеджувати ризики або підвищити прибутковість. У порівнянні з класичною
Безстрокові ф'ючерси: вичерпний посібник з механізму роботи та основних принципів

18 липня 2025
У динамічному світі торгівлі криптовалютами безстрокові ф'ючерси швидко стали популярним інструментом для трейдерів, які прагнуть хеджувати ризики або підвищити прибутковість. У порівнянні з класичною спотовою торгівлею, безстрокові ф'ючерси мають низку переваг: відсутність терміну дії, можливість торгівлі в обох напрямках і підтримка високого кредитного плеча. Ці функції зробили їх основою професійних торговельних стратегій для таких ключових активів, як BTC та ETH.

Незалежно від того, чи ви прагнете шортити ринок, слідкувати за довгостроковими трендами або будувати системні торгові моделі, розуміння принципів роботи безстрокових ф'ючерсів, включно з механізмом розрахунку фінансування, є необхідним для досягнення стабільної прибутковості.

У цій статті ми надаємо комплексний огляд:

  • Визначення безстрокових ф'ючерсів і ключові відмінності від традиційних ф'ючерсів;
  • Базові принципи роботи ф'ючерсного механізму на MEXC;
  • Як розраховуються ставки фінансування і що вони означають на практиці;
  • Як формувати ефективні стратегії за різних ринкових умов;
  • Відповіді на типові запитання новачків і поради з управління ризиками.

1. Що таке безстрокові ф'ючерси


Безстрокові ф'ючерси — це тип деривативного торговельного інструменту, який дозволяє користувачам відкривати лонг або шорт позиції за базовим активом, наприклад BTC чи ETH, без необхідності фактичного володіння цим активом.

1.1 Порівняння безстрокових ф'ючерсіві традиційних ф'ючерсів


Характеристика
Безстрокові ф'ючерси
Традиційні ф'ючерси
Термін дії
Немає
Так (наприклад, щоквартальний розрахунок)
Фіксація ціни
Механізм ставки фінансування
Природна конвергенція після закінчення терміну дії
Обмеження на закриття
Позиції можна закривати будь-коли, підтримується довгострокове утримання
Автоматичний розрахунок або примусове закриття після закінчення терміну дії
Типові випадки використання
Високочастотна торгівля, хеджування шорт позицій, арбітраж
Спекуляція, хеджування, управління інституційними ризиками

Безстроковий характер цих контрактів робить стиль торгівлі більш схожим на спотову торгівлю, але з перевагами: кредитне плече, торгівля лонг і шорт — саме ці риси й забезпечили популярність серед як інституційних, так і роздрібних трейдерів.

2. Як працюють безстрокові ф'ючерси: три ключові механізми


2.1 Відсутність терміну дії: гнучкість утримання позицій


На відміну від традиційних ф'ючерсів, безстрокові контракти не мають фіксованої дати розрахунку. Це дає змогу трейдерам утримувати позиції стільки, скільки вони вважають за потрібне, адаптуючись до ринку й власної стратегії. Завдяки відсутності примусового закриття в момент закінчення терміну дії, трейдинг стає гнучкішим і послідовнішим.

2.2 Механізм розрахунків: обчислення PNL


У безстрокових ф'ючерсах нереалізований прибуток/збиток (PNL) розраховується за справедливою ціною, а не за останньою ціною угоди. Це запобігає маніпуляціям і знижує ризик передчасної ліквідації.

  • Справедлива ціна: зважений індекс, розрахований на основі спотових цін активу на кількох біржах. Відображає реальну ринкову вартість.

Приклад: якщо спотові ціни BTC на кількох біржах дорівнюють 30 000, 30 100 та 29 950 USDT, система вирахує середнє значення — 30 017 USDT — як справедливу ціну.

  • Нереалізований PNL: поточний прибуток або збиток відкритої позиції, обчислений за справедливою ціною.

Приклад: ви відкрили лонг позицію на 1 конт. за ETH за ціною 3000 USDT. Якщо поточна справедлива ціна — 3500 USDT, ваш нереалізований прибуток становить (3500 – 3000) × 1 = 500 USDT.

  • Ліквідація: якщо збитки знижують маржинальний баланс рахунку нижче за рівень підтримки, система автоматично ліквідує позицію, щоб уникнути від'ємного балансу.

Приклад: якщо ваш баланс становить 200 USDT, а збиток досяг 300 USDT — система активує ліквідацію.

2.3 Механізм ставки фінансування: чому ціни ф'ючерсів не відхиляються від спотового ринку


Щоб уникнути значного розходження між ціною безстрокового контракту та ціною на спотовому ринку, використовується механізм ставки фінансування. Цей підхід стимулює баланс між лонг і шорт позиціями через періодичні виплати.

2.3.1 Як працює ставка фінансування:


  • Додатна ставка: лонг позиції платять шорт;
  • Від'ємна ставка: шорт позиції платять лонг;
  • Частота розрахунків: кожні 8 годин;
  • Примітка: біржа не стягує комісію. Перекази здійснюються напряму між трейдерами.

Приклад:

Припустимо, що ставка фінансування становить +0,01%, а ваша лонг позиція дорівнює 1000 USDT:

  • У наступний інтервал розрахунку ви заплатите 0,1 USDT трейдерам шорт позицій (1000 × 0,01%).
  • Якщо ви закриєте позицію до цього часу — плата не стягуватиметься.

2.3.2 Чому ця ставка важлива для трейдерів:


  • Утримання шорт позицій під час додатної ставки може приносити прибуток;
  • Під час тривалого утримання варто враховувати ставку як додаткові витрати;
  • Для високочастотних і короткострокових стратегій ставка зазвичай не є критичною.

3. Переваги безстрокових ф'ючерсів на MEXC


MEXC пропонує широкий вибір ф'ючерсів: як на основні криптовалюти, так і на популярні нові токени, із підтримкою ф'ючерсів USDT-M та Coin-M. Платформа забезпечує стабільний і зрілий досвід торгівлі — із низьким прослизанням, високою ліквідністю та моментальним виконанням ордерів. Доступний повний набір інструментів: тейк-профіт, стоп-лос, трейлінг-стоп, виписка з ф'ючерсного рахунку і розрахунок ставки фінансування — все це допомагає ефективно аналізувати PNL і керувати ризиками. Торгівля ф'ючерсами підходить користувачам із певним досвідом і толерантністю до ризику, особливо для короткострокових, новинних або трендових стратегій.

Перевага
Опис
Гнучке кредитне плече
Підтримка як низького, так і високого плеча, можливість вибору рівня ризику.
Широкий вибір токенів
Понад 1200 торгових пар, включно з BTC, ETH, SOL, DOGE тощо.
Надшвидкий механізм зіставлення
Торгова система MEXC обробляє мільйони ордерів на секунду, що дає змогу комфортно торгувати навіть у високочастотному режимі.
Потужне управління ризиками
Часткова ліквідація, сповіщення про ризики та механізм автоделевереджингу.
Повна навчальна підтримка
Навчальні гіди для новачків, демо-торгівля і допоміжні інструменти для побудови стратегій.


Незалежно від того, чи ви професійний трейдер, чи хочете перейти від спотової до ф'ючерсної торгівлі, MEXC пропонує комплексну підтримку.

4. Стратегії торгівлі безстроковими ф'ючерсами: як діяти в різних ринкових умовах


Безстрокові ф'ючерси — це універсальний інструмент, який можна адаптувати до різних ринкових сценаріїв і торгових цілей. Щоб ефективно орієнтуватися в умовах високої волатильності криптовалютного ринку, важливо розуміти, як застосовувати правильну стратегію за різних ринкових умов. Нижче наведено рекомендовані торгові підходи та операційні поради, що відповідають поширеним торговим цілям.

Ціль торгівлі
Рекомендована стратегія
Поради щодо торгівлі
Бичачий ринок
Відкриття лонг позицій, утримання
Використовуйте ізольовану маржу, помірне плече, тейк-профіт і стоп-лос за MACD і рівнями підтримки. Враховуйте ставку фінансування для лонг позицій.
Ведмежий ринок
Відкриття шорт позицій
Заходьте швидко, щоб зафіксувати рух вниз. Орієнтуйтеся на пробої свічкових рівнів або сигнали «мертвого хреста» ковзних середніх. Уважно стежте за змінами ставки фінансування, щоб контролювати витрати.
Високочастотна торгівля, арбітраж
Використання незначних цінових розривів, дисбалансу ліквідності
Розміщуйте лімітні ордери в режимі хеджування з низькою затримкою. Точно оптимізуйте ціну ордерів; підходить для досвідчених трейдерів високочастотної торгівлі. Контролюйте просковзування та витрати на комісії.
Бічний ринок
T+0 торгівля (купівля на падінні, продаж на підйомі)
Входьте і виходьте біля рівнів підтримки/опору. Для точнішого входу використовуйте обсяг і лінії Боллінджера як орієнтир.
Свінгова торгівля
Слідування моделям, поступовий вхід
Слідкуйте за 4H або щоденними графіками, а також за сигналами EMA, щоб визначити точки входу. Дотримуйтесь стратегій ступеневого входу та трейлінг-тейк-профіту.

Порада: комбінуйте індикатори (MACD, обсяг, свічкові моделі) для вищої точності. Гнучко адаптуйте стратегію залежно від ситуації на ринку. Порівняння кількох показників може підвищити точність прийняття рішень та зменшити ризик помилкових оцінок, спричинених опорою на один сигнал. Стратегії також слід гнучко коригувати відповідно до динаміки ринку в режимі реального часу, щоб забезпечити більш адаптивне та стійке виконання.

5. Як торгувати безстроковими ф'ючерсами на MEXC


Завдяки гнучкому функціоналу й широкому вибору плече безстрокові ф'ючерси стали ключовим інструментом багатьох трейдерів. Щоб максимально використати ринкові можливості, важливо розуміти основні кроки. Ось як швидко почати торгувати безстроковими ф'ючерсами на MEXC:

Щоб розпочати, дотримуйтесь трьох простих кроків:

1) Увійдіть у застосунок MEXC або відкрийте вебсайт;
2) У рядку пошуку введіть «BTC» і виберіть торгівлю ф'ючерсами;
3) Виберіть тип ордера, вкажіть ціну й кількість, підтвердьте угоду.

Платформа MEXC надає комплексні інструменти для торгівлі ф'ючерсами та підтримує різноманітні типи ордерів, включаючи лімітні ордери, маркет ордери та функції тейк-профіт/стоп-лос.


Почніть торгувати безстроковими ф'ючерсами на MEXC сьогодні та випереджайте ринок.

6. Поширені запитання: все, що потрібно знати про безстрокові ф'ючерси


Чи підходять безстрокові ф'ючерси для новачків?


Безстрокові ф'ючерси мають вищий рівень ризику. Початківцям рекомендується спочатку потренуватися в режимі демо-трейдингу. Важливо повністю розуміти, як працює стоп-лос і кредитне плече, перш ніж переходити до реальної торгівлі.

Чи можу я отримати від'ємний баланс після ліквідації позиції безстрокових ф'ючерсів?


На MEXC працює ефективна система ліквідації з механізмом автоделевереджингу (ADL), що запобігає утворенню від'ємного балансу. Проте ліквідація все одно може призвести до повної втрати маржі.

Чи завжди стягується комісія за фінансування?


Ні. Вона стягується лише в разі, якщо ви утримуєте позицію під час моменту розрахунку ставки фінансування. Якщо ви закриєте її до цього часу, жодна комісія не нараховується.

Як уникнути ліквідації під час торгівлі ф'ючерсами?


Новачкам радимо використовувати невелике плече (краще до 5x, максимум — 10x) та завжди налаштовувати тейк-профіт і стоп-лос для фіксації прибутку й обмеження збитків. Завжди стежте за ціною ліквідації, своєчасно коригуйте позиції або додавайте маржу. Використовуйте режим ізольованої маржі, щоб обмежити ризик однією позицією. Зберігання спокою та уникнення емоційних рішень є ключем до зниження ризику ліквідації та гарантування безпечнішої торгівлі.

7. Як ефективно управляти ризиком у торгівлі безстроковими ф'ючерсами


Попри потенційно високий прибуток, безстрокові ф'ючерси несуть суттєві ризики. Найпоширенішими з них є:

  • Ліквідація через надто високе плече: новачкам краще не перевищувати 5x;
  • Комісії за фінансування зменшують прибутки: довгострокові позиції потребують ретельної оцінки витрат на ставку фінансування;
  • Ліквідація за екстремальних ринкових умов: завжди налаштовуйте стоп-лос, щоб не піддатися емоційній торгівлі.

Поради з управління ризиком:

  • Використовуйте ізольовану маржу, щоб обмежити збитки в межах однієї угоди;
  • Встановлюйте рівні тейк-профіту й стоп-лосу;
  • Стежте за змінами ставки фінансування та вибирайте вигідні моменти для входу;
  • Тестуйте стратегії в ружимі демо-трейдингу, щоб розвинути системний підхід до трейдингу.

8. Висновок: безстрокові ф'ючерси як передовий інструмент для криптотрейдерів


Безстрокові ф'ючерси є одними з найпоширеніших деривативів у криптосфері. Не маючи терміну дії, підтримуючи лонг та шорт позиції з кредитним плечем, а також механізм ставки фінансування, вони створюють гнучке та стратегічно орієнтоване торгове середовище. Ці контракти корисні не тільки для хеджування та посилення прибутковості, але й служать ефективним інструментом для точної навігації по волатильних ринках.

На MEXC трейдери можуть користуватися потужним механізмом зіставлення, гнучкими варіантами кредитного плеча та повним набором інструментів управління ризиками. Це дозволяє як новим, так і досвідченим користувачам перейти від початкового рівня до просунутого трейдингу. Незалежно від того, чи ви високочастотний квант, чи роздрібний інвестор, який прагне стабільної прибутковості, розуміння механізму роботи безстрокових контрактів є першим кроком до професійної торгівлі.

Зрозумійте структуру, дотримуйтесь логіки та швидше реагуйте на кожен рух ринку. Почніть свою подорож з безстроковими ф'ючерсами на MEXC та створіть свою конкурентну перевагу.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Усі інвестиційні рішення та результати є виключною відповідальністю користувача.

