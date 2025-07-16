Пояснення термінів в записах про спотову торгівлю





Внизу сторінки спотової торгівлі можна побачити записи різних торгових даних, зокрема інформацію про відкриті ордери, історію ордерів, історію угод і відкриті позиції. У цій статті ми не будемо обговорювати прості поняття, а лише пояснемо складні терміни в цих торгових записах.









У вкладці "Відкриті ордери" ви можете переглянути деталі про угоди своїх поточних відкритих ордерів, зокрема торгову пару, дату, тип, сторону, ціну, кількість, суму ордера, відсоток виконання (виконано) та умови тригеру.





1.1 Тип





Термін "Тип" тут стосується типів ордерів, включаючи лімітний, маркет та стоп-лімітний ордери. Про конкретні відмінності між цими типами ордерів можна дізнатися зі статті " Різні типи спотових ордерів ".





1.2 Відсоток виконання





Термін "Виконано" стосується прогресу виконання ордера, зазвичай представленого у відсотках. Коли відсоток виконання становить 100%, це означає, що ордер повністю виконано.









У вкладці "Історія ордерів" відображаються записи про 100 останніх ордерів за останні 180 днів, включаючи виконані та скасовані ордери. Конкретна інформація включає: торгову пару, дату, тип, сторону, середню ціну виконання, ціну, відсоток виконання, кількість, суму ордера та загальну суму ордера (всього).





2.1 Середня ціна виконання та ціна





В інформації про історію ордерів "Середня ціна виконання" та "Ціна" є схожими поняттями. Середня ціна виконання — це середня ціна, за якою ваш ордер був фактично виконаний. Коли загальна кількість ордера є відносно великою, ордер можна розділити на кілька менших ордерів і виконувати послідовно, і кожен з цих менших оредрів може мати дещо різні ціни виконання. Середнє значення цих фактичних цін виконання є середньою ціною виконання. "Ціна" означає очікувану ціну виконання, яку ви ввели під час розміщення ордера. Для лімітних і стоп-лімітних ордерів "Ціна" дорівнює введеній вами ціні. Якщо ви обираєте маркет ордер, то його буде виконано за найкращою ринковою ціною, а остаточна ціна залежатиме від фактичних результатів угоди.





2.2 Виконано та кількість





"Виконано" та "Кількість" також є спорідненими поняттями. "Кількість" означає очікувану кількість, яка буде продана під час розміщення ордера. Через ринкові коливання ордер може бути не повністю виконаний за один раз і може бути розділений на менші ордери, які виконуватимуться послідовно. Фактична кількість, яка була виконана, буде відображена в колонці "Виконано". Коли виконана кількість дорівнює кількості ордера, це означає, що ордер виконаний повністю.





2.3 Сума та загальна сума ордера (всього)





"Сума ордера" та "Всього" є поняттями, тісно пов’язаними зі згаданими раніше поняттями. Сума ордера розраховується таким чином: Сума ордера = Ціна * Кількість, що представляє загальну очікувану вартість вашого ордера на момент його розміщення. Загальна сума ордера розраховується наступним чином: Всього = Середня ціна виконання * Виконано, що представляє загальну вартість ордерів, які були фактично виконані під час вашої торгівлі.









У вкладці "Історія угод" ви знайдете записи про останні 100 угод, які були здійснені протягом останніх 180 днів. Конкретна інформація, що відображається, включає торгову пару, дату виконання, сторону, середню ціну виконання, виконану кількість, загальну суму (всього), роль і комісію.





3.1 Роль





Є дві ролі: мейкер і тейкер. Мейкер або постачальник ліквідності — це трейдер, який розміщує ордер за певною ціною і кількістю та чекає, поки з'явиться відповідний ордер іншого трейдера. Такі дії додають ліквідність ринку. З іншого боку, тейкер або тейкер ліквідності — це трейдер, який зіставляє свій ордер з існуючим лімітним або маркет ордером у книзі ордерів. Такі дії споживають ліквідність ринку.





3.2 Комісія





Термін "комісія" означає комісії, пов’язані із купівлею та продажем.









У вкладці "Відкриті позиції" ви можете переглянути відповідну інформацію про ваші токени, зокрема назву токена, кількість позиції, заморожену суму, середню ціну купівлі, останню ціну, орієнтовні витрати, орієнтовну вартість і орієнтовний нереалізований PNL.





4.1 Орієнтовні витрати і орієнтовна вартість





Термін "орієнтовні витрати" означає вартість, за яку ви придбали токени. Орієнтовні витрати за позицією розраховуються таким чином: Орієнт. витрати = Кількість позиції * Середня ціна купівлі. Чим нижча середня ціна купівлі, тим нижчою буде вартість позиції.





Терміни "орієнтовна вартість" і "остання ціна" пов’язані з кількістю позиції. Поточна орієнтовна вартість розраховується наступним чином: Орієнт. вартість = Кількість позиції * Остання ціна.





4.2 Орієнтовний нереалізований PNL





"Орієнтовний нереалізований PNL" означає ваш поточний нереалізований PNL, зазвичай представлений у вигляді числових значень і відсотків. Орієнтовний нереалізований PNL розраховується таким чином: Орієнт. нереалізований PNL = Орієнт. вартість – Орієнт. витрати.



