Повний посібник з ордерів тейк-профіт і стоп-лос на ф'ючерсах: основні принципи управління ризиками та практичні поради для початківців





На ринках криптовалют цінові коливання можуть бути надзвичайно волатильними, а прибутки або збитки можуть виникати миттєво. Для трейдерів ф'ючерсами ордери тейк-профіт і стоп-лос є не тільки необхідними інструментами управління ризиками, але й ключовими для підвищення успішності торгівлі та зменшення емоційного впливу на прийняття рішень.





Тейк-профіт (TP) і стоп-лос (SL) — це поширені інструменти управління ризиками, які використовують трейдери.





Тейк-профіт (TP): коли ціна досягає заздалегідь встановленої мети, система автоматично закриває позицію, щоб зафіксувати прибуток.

Стоп-лос (SL): коли ціна падає нижче заздалегідь встановленого порогу, система автоматично закриває позицію, щоб запобігти подальшим збиткам.





На платформі MEXC ордери тейк-профіт і стоп-лос поділяються на дві основні категорії:





Попередньо налаштований TP/SL: ордери, налаштовані перед відкриттям позиції шляхом встановлення умов спрацьовування, таких як прибутковість (%) або PNL (USDT) . Коли Остання ціна , Справедлива ціна або Індексна ціна досягають тригерної ціни, система виконує ордер за найкращою доступною ринковою ціною, щоб забезпечити прибуток або обмежити збитки.

TP/SL: ордери, встановлені під час утримання позиції, з використанням функції TP/SL за ринковою ціною. Трейдери можуть застосовувати це до всієї позиції або часткової позиції (на вебсайті). Встановивши умови спрацьовування, такі як ROE, PNL або тригерна ціна, система автоматично виконає ордер, коли тригерна ціна буде досягнута.





Крім того, MEXC надає функції зворотного тейк-профіту і зворотного стоп-лосу, що дозволяє трейдерам гнучко перемикатися між лонг і шорт стратегіями на двосторонніх ринках.









Встановлення заздалегідь тейк-профіт і стоп-лос для нової позиції є дисциплінованим підходом до торгівлі, що означає, що ви вже маєте чітку стратегію виходу перед входом на ринок. Під час відкриття позиції ви можете вибрати опцію Встановити TP/SL, а потім вибрати Остання ціна, Справедлива ціна або Індексна ціна як тригерну ціну. Після виконання ордера, частково або повністю, за лімітною або ринковою ціною, система негайно розмістить ордер TP/SL на основі вашої попередньо встановленої тригерної ціни.





Користувачі можуть вибрати один із трьох режимів налаштування: USDT (тригерна ціна), ROE або PNL. Наприклад, якщо ви встановили TP/SL за ROE, тригерна ціна та розрахунковий PNL будуть обчислені відповідно.





Примітка: система підтримує налаштування ордерів TP/SL за ROE або PNL, але ці цифри є лише орієнтовними. Фактичні результати можуть відрізнятися через комісії за торгівлю, зміни середньої ціни входу й остаточної ціни виконання. Додавання до позиції змінить середню ціну входу, але тригерна ціна TP/SL залишається фіксованою після налаштування і не змінюється.









Під час утримання позиції MEXC пропонує два типи TP/SL: вся позиція та часткова позиція (на вебсайті).









Для всієї позиції (незалежно від того, збільшена вона чи зменшена) ви можете заздалегідь встановити ордери на закриття, вибравши умови спрацьовування, такі як ROE, PNL або тригерна ціна. Коли Остання ціна, Справедлива ціна або Індексна ціна досягнуть заздалегідь встановленого рівня спрацьовування, система виконає операцію за найкращою доступною ринковою ціною на основі заздалегідь визначеної ціни та кількості.





Після закриття позиції відповідний ордер TP/SL буде автоматично скасований системою.









Якщо під час встановлення ордера тейк-профіт для позиції вибрано зворотний тейк-профіт, система відкриє маркет ордер у зворотному напрямку з тією ж кількістю після закриття всієї позиції за умови спрацьовування тейк-профіт. Через волатильність ринку зворотний ордер може бути виконаний не повністю. У таких випадках MEXC повідомить вас про це електронною поштою, через SMS і повідомлення в застосунку.









Якщо під час встановленні ордера стоп-лос для позиції вибрано зворотний стоп-лос, система відкриє маркет ордер у протилежному напрямку з тією ж кількістю після закриття всієї позиції у разі спрацьовування стоп-лосу. Через волатильність ринку зворотний ордер може бути виконаний не повністю. У таких випадках MEXC також повідомить вас електронною поштою, через SMS і повідомлення в застосунку.









Для Часткової позиції трейдери можуть заздалегідь встановити ордери на закриття з умовами спрацьовування, такими як ROE, PNL або тригерна ціна. Коли Остання ціна, Справедлива ціна або Індексна ціна досягають заздалегідь встановленого рівня спрацьовування, система виконає операцію за найкращою доступною ринковою ціною відповідно до визначеної тригерної ціни та кількості.





Після закриття позиції відповідний ордер TP/SL буде автоматично скасований системою.





Примітка: ордери TP/SL можуть не виконатися через різку волатильність ринку або недостатній розмір позиції, що закривається. У разі успішного спрацьовування система розмістить маркет ордер на закриття. Однак через коливання цін маркет ордер може бути виконаний не повністю, і остаточна ціна виконання може відрізнятися від заздалегідь встановленої тригерної ціни.





Трейдери можуть перейти до розділу Поточні позиції → TP/SL, клацнути Додати і встановити TP/SL для наявної позиції, вибравши бажану умову спрацьовування (ROE, PNL або тригерна ціна) і кількість.





Основна перевага ордерів тейк-профіт і стоп-лос полягає в тому, що вони допомагають трейдерам зафіксувати прибуток, обмежити збитки та зменшити ризик ліквідації. Завдяки заздалегідь встановленим точкам виходу трейдери не повинні постійно стежити за ринком і можуть уникнути емоційних рішень, спричинених жадібністю або страхом. Це робить процес торгівлі більш раціональним і дисциплінованим. У довгостроковій перспективі правильне використання TP/SL підвищує ефективність капіталу та сприяє розвитку надійної торгової системи.

















Крок 1. Перейдіть на офіційний вебсайт MEXC, увійдіть на сторінку торгівлі ф'ючерсами та встановіть TP/SL в інтерфейсі торгівлі.









Крок 2. Встановіть тригерну ціну тейк-профіт (Остання ціна, Справедлива ціна або Індексна ціна) і виберіть умову спрацьовування (ROE або PNL).





















Крок 1. У розділі Відкриті позиції клацніть Додати → Вся позиція.









Крок 2.У налаштуваннях тейк-профіт виберіть ROE, PNL або тригерна ціна, а також Остання ціна, Справедлива ціна або Індексна ціна.













На цьому етапі ви можете увімкнути функції зворотного тейк-профіту і зворотного стоп-лосу.













Крок 1. У розділі Відкриті позиції клацніть Додати → Часткова позиція.









Крок 2. У налаштуваннях тейк-профіт виберіть ROE, PNL або тригерна ціна і встановіть кількість, а також Остання ціна, Справедлива ціна або Індексна ціна.













Крок 1. На головній сторінці застосунку MEXC перейдіть до розділу Ф'ючерси. У правій частині торгового інтерфейсу відкрийте Розширені налаштування, щоб встановити TP/SL.









Крок 2. Встановіть тригерну ціну тейк-профіт (Остання ціна, Справедлива ціна або Індексна ціна) і виберіть умову спрацьовування %, PNL або USDT.

















Крок 1. У розділі Позиції торкніться Додати → Позиція TP/SL.









Крок 2. У налаштуваннях TP/SL виберіть %, PNL або USDT, а також Остання ціна, Справедлива ціна або Індексна ціна.









На цьому етапі ви можете увімкнути функції зворотного тейк-профіту і зворотного стоп-лосу.













Крок 1. У розділі Позиції торкніться Додати → Частковий TP/SL.









Крок 2. У налаштуваннях TP/SL виберіть %, PNL або USDT і встановіть Суму, а також Остання ціна, Справедлива ціна або Індексна ціна.













Обережно встановлюйте рівні стоп-лосу: рекомендується, щоб збиток за однією угодою не перевищував 2-5% від загального капіталу акаунту.

Різні підходи для лонг і шорт позицій: у висхідному тренді розгляньте можливість фіксації прибутку поетапно, тоді як на ринках з обмеженим діапазоном більш ефективними можуть бути більш жорсткі рівні стоп-лос.

Зворотна стратегія: на ринках з трендом можна використовувати зворотний стоп-лос для швидкої зміни напрямку, але слід пам'ятати про ризики прослизання під час різкої волатильності.

Використовуйте технічні індикатори: налаштування TP/SL повинні базуватися на рівнях підтримки/опору, ковзних середніх або свічкових моделях, а не лише на інтуїції.





Тейк-профіт істоп-лос є важливими інструментами управління ризиками в торгівлі ф'ючерсами. Вони допомагають трейдерам зафіксувати прибуток, зменшити збитки, контролювати ризики на несприятливих ринках, запобігти ліквідації і посилити дисципліну торгівлі, зменшивши емоційні рішення. Однак вони не є бездоганними. В екстремальних ринкових умовах можуть відбуватися прослизання або збої тригерів. Щоб більш комплексно підвищити успішність торгівлі, трейдери повинні поєднувати TP/SL з технічним аналізом, управлінням позиціями та стратегіями управління капіталом.





