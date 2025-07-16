Потенціал токена MX









MX — це нативний утиліті токен платформи MEXC, який забезпечує роботу екосистеми MEXC. Платформа MEXC пропонує безпечне і зручне торгове середовище для користувачів криптовалют. Крім того, користувачі, які утримують токени MX, можуть користуватися додатковими перевагами.













Власники токенів MX мають право на участь в ексклюзивних щомісячних подіях. Щоб взяти участь і отримати винагороду, відвідайте офіційний вебсайт MEXC і виберіть [Kickstarter] в розділі [Події] в навігаційному меню на головній сторінці.









Участь у Kickstarter дозволяє користувачам безплатно отримувати винагороди у вигляді аірдропів нових токенів. Токени MX, які використовуються для участі, не блокуються, і користувачі можуть приєднатися до всіх подій Kickstarter одночасно, якщо вони відповідають критеріям участі.





Зверніть увагу, що події Kickstarter мають вимоги щодо участі, які передбачають тримання мінімальної кількості токенів MX для того, щоб мати право на участь. Крім того, що більше дійсних користувачів ви запросите, то вищим буде ваш відповідний коефіцієнт розміщення і більшою буде ваша частка винагороди.





Щоб дізнатися більше про критерії для участі в проєктах Kickstarter, ознайомтеся з посібником " Як брати участь у Kickstarter? ".









MEXC пропонує надзвичайно низькі комісії за торгівлю: комісія за спотову торгівлю становить 0% для мейкерів та 0,05% для тейкерів. Комісія за ф'ючерсну торгівлю становить 0% для мейкерів та 0,02% для тейкерів.





Користувачі також можуть скористатися MX для відрахування комісії у 20% на споті та ф'ючерсах USDT-M. Утримуючи більше 500 MX протягом 1 дня поспіль, користувачі можуть скористатися 50% знижкою на комісії за спотову та ф'ючерсну торгівлю.









Примітка: ставки комісії можуть відрізнятися в залежності від країни або регіону. Будь ласка, ознайомтеся зі ставками, вказаними на сторінці ставок комісії









Платформа MEXC передбачає систему реферальних комісійних. Запрошуючи друзів торгувати на MEXC, користувачі заробляють комісійні, які розраховуються як відсоток від їхніх обсягів торгівлі. Ці комісійні не є одноразовою виплатою: за кожну угоду, здійснену запрошеним другом, реферер буде отримувати відсоток від комісії за торгівлю у вигляді комісійних.





Перейдіть у верхній правий кут головної сторінки платформи MEXC, клацніть на позначку користувача, виберіть [Реферальна програма] і натисніть на кнопку [Запросити друзів] на сторінці реферальної програми. Скопіюйте реферальний код або реферальне посилання і надішліть його друзям, щоб запросити їх торгувати на MEXC.





















Згідно з аналізом внутрішніх даних MEXC, з січня до листопада 2023 року було проведено загалом 1113 подій з аірдропами, що в середньому становило 111,3 події на місяць. Загальний призовий пул склав приблизно 130 млн. USD, а середньомісячний призовий пул перевищував 11 млн USD.





Якби ви відповідали критеріям участі в період з 24 до 30 листопада, то змогли б взяти участь у понад 28 подіях Kickstarter та launchpool, що забезпечило б вам річну дохідність понад 68%.









Коли користувачі запрошують друзів зареєструватися на платформі MEXC, вони отримують певний відсоток від комісії за торгівлю кожного разу, коли їхні друзі здійснюють угоду. Ставка комісійних для стандартних користувачів як для спотової, так і для ф'ючерсної торгівлі становить 40%. Якщо реферер бажає отримувати вищі комісійні, можна подати заявку на отримання статусу партнера MEXC. Після успішного запрошення друзів, які відповідають вимогам, реферер може отримати до 60 USDT у вигляді ф'ючерсного бонусу, а кожен дійсний реферал може також отримати винагороду у 20 USDT у ф'ючерсних бонусах.





Спотові комісійні винагороди виплачуються близько 18:00 або 19:00 (за зимовим або літнім часом відповідно) наступного дня, тоді як ф'ючерсні комісійні винагороди розподіляються близько 03:00 або 04:00 (за зимовим або літнім часом відповідно) наступного дня. Фактичний час виплати може мати деякі затримки, при цьому орієнтиром є фактичний час виплати на наступний день. Комісійні винагороди будуть зараховані на спотовий рахунок MEXC. Будь ласка, перегляньте історію комісійних на сторінці реферальної програми MEXC.









Найбільш вагомим джерелом вартості токена є коливання його власної ціни, і MX не є винятком. У першому кварталі 2023 року MX показав найвищий темп зростання, досягнувши 330%. Станом на зараз, ціна MX зросла більш ніж на 265% у 2023 році. Довгострокові власники MX можуть отримати прибуток від зростання його ціни. Що більше у вас токенів, то нижча вартість входу, що призводить до більшого прибутку.





Крім того, токени MX отримують вигоду від механізму періодичного спалювання, що стабілізує їхню вартість. Поставка MX контролюється регулярним спалюванням токенів MEXC. Коли токени спалюються, циркулююча пропозиція зменшується, збільшуючи дефіцит. Збільшення дефіциту часто призводить до зростання ціни, що робить MX відносно менш схильним до девальвації в порівнянні з криптовалютами без механізму спалювання.





Платформа MEXC виділяє 40% свого прибутку на купівлю і спалювання токенів MX. За перші три квартали 2023 року платформа MEXC спалила приблизно 5,32 мільйона токенів MX. Мета полягає в тому, щоб підтримувати циркулюючу пропозицію токенів MX на рівні 100 мільйонів. Ви можете перевірити записи про спалювання, вибравши "Спот" у верхній навігаційній панелі на головній сторінці, потім вибравши "Зона MX" і клацнувши "Переглянути історію спалення" на сторінці Зони MX , щоб отримати інформацію про дані.









Утримання MX є не тільки формою інвестування, але й інструментом для управління фінансами. Окрім платформи MEXC, токени MX наразі представлені на відомих централізованих біржах, таких як Huobi та Bybit, що підвищує ринкову ліквідність токенів MX і розширює базу їхніх потенційних власників. Очікується, що це визнання ринкової вартості вплине на ціну токенів MX з часом.



