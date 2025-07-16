Звіт про листопадові події у Зоні MX





Стійке зростання ціни Bitcoin стало причиною нещодавнього сплеску ринку, що запалило ентузіазм на ринку криптовалют. Токен MX також продовжив своє зростання ще з минулого місяця та досяг ціни у 3 $ під час цього сплеску. Протягом цього місяця ціна токена MX коливалася від 2,8 $ до 3 $.





Утримання токенів MX не тільки дає вам можливість отримати вигоду від підвищення ціни, але й дозволяє вам брати участь в ексклюзивних щомісячних подіях і отримувати винагороди у вигляді аірдропів. Щоб отримати докладну інформацію про переваги утримання MX, ви можете переглянути статтю " Три головні переваги для власників MX ".









У листопаді на MEXC було загалом проведено 142 події з аірдропами, у тому числі 7 подій Launchpool і 135 подій Kickstarter. Під час подій з аірдропами було розподілено винагороди на суму понад 10,54 млн $ з APY до 68%.





Згідно зі статистичними даними, зібраними MEXC, серед усіх 136 аірдропів, токен PROPS мав найвищий пік зростання ціни цього місяця, досягнувши дивовижних 1587,93%. Друге місце за темпами зростання займає токен PMPY зі швидкістю зростання ціни на 719,1%. Темп зростання ціни всіх 10 із найкращих токенів перевищив 100%, а темп зростання шести з них перевищив 300%.





Назва проєкту Дата аірдропу (дата розміщення MX) Зростання ціни у % (на 30.11) PROPS 10 листопада 2023 р. 1587,93% PMPY 9 листопада 2023 р. 719,1% XNA 24 листопада 2023 р. 399% RBX 23 листопада 2023 р. 330,37% RPK 14 листопада 2023 р. 323,4% UPC 29 листопада 2023 р. 316,56% LAVA 17 листопада 2023 р. 267,15% MBLK 23 листопада 2023 р. 217,75% DAMEX 21 листопада 2023 р. 200,2% BLOCX 29 листопада 2023 р. 191,43%









Launchpool і Kickstarter — це безплатні події, які проводяться виключно для власників MX. Якщо ви є власником MX, ви повинні утримувати щонайменше 1000 токенів MX принаймні 30 днів поспіль, щоб брати участь у подіях Kickstarter і Launchpool.





На офіційному вебсайті MEXC у верхній частині головної сторінки виберіть [Спот] на панелі навігації, і ви знайдете вкладки для доступу до подій Launchpool і Kickstarter.













Якщо ви ще не є власником MX, але хочете брати участь у подіях Launchpool і Kickstarter, вам потрібно купити токени MX на платформі MEXC і зберігати їх протягом певного періоду. Коли ви виконаєте умови, ви зможете брати участь у цих подіях. Щоб дізнатися більше про купівлю токенів MX, перегляньте статтю " Купити MX за одну хвилину " та дотримуйтеся вказівок у керівництві, щоб придбати токени.





Відмова від відповідальності: ця стаття не надає консультацій щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи зберігання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Переконайтеся, що ви повністю розумієте пов’язані з цим ризики та будьте обережні під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.