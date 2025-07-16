Купити MX за одну хвилину

1. Які переваги утримання MX? MX — це нативний утиліті токен, випущений MEXC. Утримання MX дозволяє користувачам брати участь у таких подіях платформи, як Launchpool і Kickstarter, де користувачі можу1. Які переваги утримання MX? MX — це нативний утиліті токен, випущений MEXC. Утримання MX дозволяє користувачам брати участь у таких подіях платформи, як Launchpool і Kickstarter, де користувачі можу
1. Які переваги утримання MX?


MX — це нативний утиліті токен, випущений MEXC. Утримання MX дозволяє користувачам брати участь у таких подіях платформи, як Launchpool і Kickstarter, де користувачі можуть отримувати токени проєктів та інші винагороди. Крім того, MX можна використовувати для компенсації комісій із 20% знижкою на комісії за торгівлю. Якщо користувачі утримують ≥ 500 MX на своєму спотовому рахунку протягом останніх 24 годин, вони можуть скористатися 50% знижкою на комісії за спотову та ф'ючерсну торгівлю.

2. Як купити токени MX?


Щоб купити токени MX, переконайтеся, що у вас є USDT, USDC, BTC або ETH на вашому особистому спотовому рахунку, оскільки на даний момент це єдині чотири токени, доступні для торгівлі торговими парами, пов'язаними з MX, на платформі MEXC.

Якщо у вас немає жодного з цих токенів, ви можете придбати USDT за фіатну валюту або внести його на платформу MEXC з іншої біржі.

2.1 На вебсайті


Зайдіть на офіційний сайт MEXC, наведіть курсор на [Спот] у верхній частині сторінки і виберіть [Спот]. Введіть "MX" в рядок пошуку праворуч і знайдіть торгову пару MX/USDT.


Під графіком K-лінії введіть суму та ціну, за якою ви хочете купити MX. Клацніть [Купити MX], щоб завершити покупку, і дочекайтеся розміщення ордера на ринок.


2.2 У застосунку


На головній сторінці застосунку MEXC торкніться [Ринки] внизу сторінки, потім виберіть [Спот]. Торкніться [MX/USDT] (можна також скористатися пошуком), щоб перейти на сторінку графіка K-лінії для MX/USDT. Потім торкніться [Купити].

Введіть суму та ціну, за якою ви хочете купити MX. Торкніться [Купити MX], щоб завершити операцію, і дочекайтеся виконання ордера.


3. Як взяти участь у подіях платформи, утримуючи MX?


  Утримання MX дозволяє користувачам безплатно брати участь у подіях платформи, таких як Launchpool і Kickstarter. Launchpool — це подія з аірдропом, під час якої користувачі здійснюють стейкінг певних токенів, щоб отримати аірдропи популярних або нових криптовалют. Kickstarter — це подія, яка відбувається перед лістингом, ініційована MEXC, де користувачі можуть здійснювати стейкінг MX, щоб взяти участь й отримати безплатні аірдропи. Ми використаємо Kickstarter як приклад для подальшого пояснення.

На головній сторінці сайту MEXC клацніть на [Події] - [Kickstarter].


На сторінці події, клацнувши на [Швидке розміщення], ви можете взяти участь у всіх поточних подіях Kickstarter. Після успішної участі просто дочекайтеся розподілу винагород.


Зазвичай, щоб брати участь у подіях Kickstarter, вам потрібно утримувати щонайменше 5 MX протягом останніх 24 годин. Токени MX не будуть заблоковані, і їх можна використовувати для торгівлі.

Відмова від відповідальності: ця інформація не надає консультацій щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських чи будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


