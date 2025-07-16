Купити MX за одну хвилину









MX — це нативний утиліті токен, випущений MEXC. Утримання MX дозволяє користувачам брати участь у таких подіях платформи, як Launchpool і Kickstarter, де користувачі можуть отримувати токени проєктів та інші винагороди. Крім того, MX можна використовувати для компенсації комісій із 20% знижкою на комісії за торгівлю. Якщо користувачі утримують ≥ 500 MX на своєму спотовому рахунку протягом останніх 24 годин, вони можуть скористатися 50% знижкою на комісії за спотову та ф'ючерсну торгівлю.









Щоб купити токени MX, переконайтеся, що у вас є USDT, USDC, BTC або ETH на вашому особистому спотовому рахунку, оскільки на даний момент це єдині чотири токени, доступні для торгівлі торговими парами, пов'язаними з MX, на платформі MEXC.





Якщо у вас немає жодного з цих токенів, ви можете придбати USDT за фіатну валюту або внести його на платформу MEXC з іншої біржі.









Зайдіть на офіційний сайт MEXC, наведіть курсор на [Спот] у верхній частині сторінки і виберіть [Спот]. Введіть "MX" в рядок пошуку праворуч і знайдіть торгову пару MX/USDT.









Під графіком K-лінії введіть суму та ціну, за якою ви хочете купити MX. Клацніть [Купити MX], щоб завершити покупку, і дочекайтеся розміщення ордера на ринок.













На головній сторінці застосунку MEXC торкніться [Ринки] внизу сторінки, потім виберіть [Спот]. Торкніться [MX/USDT] (можна також скористатися пошуком), щоб перейти на сторінку графіка K-лінії для MX/USDT. Потім торкніться [Купити].





Введіть суму та ціну, за якою ви хочете купити MX. Торкніться [Купити MX], щоб завершити операцію, і дочекайтеся виконання ордера.











Утримання MX дозволяє користувачам безплатно брати участь у подіях платформи, таких як Launchpool і Kickstarter. Launchpool — це подія з аірдропом, під час якої користувачі здійснюють стейкінг певних токенів, щоб отримати аірдропи популярних або нових криптовалют. Kickstarter — це подія, яка відбувається перед лістингом, ініційована MEXC, де користувачі можуть здійснювати стейкінг MX, щоб взяти участь й отримати безплатні аірдропи. Ми використаємо Kickstarter як приклад для подальшого пояснення.





На головній сторінці сайту MEXC клацніть на [Події] - [Kickstarter].









На сторінці події, клацнувши на [Швидке розміщення], ви можете взяти участь у всіх поточних подіях Kickstarter. Після успішної участі просто дочекайтеся розподілу винагород.









Зазвичай, щоб брати участь у подіях Kickstarter, вам потрібно утримувати щонайменше 5 MX протягом останніх 24 годин. Токени MX не будуть заблоковані, і їх можна використовувати для торгівлі.



