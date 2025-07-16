Відмінності між Bitcoin та Ethereum

Bitcoin та Ethereum наразі займають дві провідні позиції у криптовалютному просторі, і багато людей знайомляться зі світом цифрових валют саме через ці дві криптовалюти. Попри те, що Bitcoin та EthereBitcoin та Ethereum наразі займають дві провідні позиції у криптовалютному просторі, і багато людей знайомляться зі світом цифрових валют саме через ці дві криптовалюти. Попри те, що Bitcoin та Ethere
Bitcoin та Ethereum наразі займають дві провідні позиції у криптовалютному просторі, і багато людей знайомляться зі світом цифрових валют саме через ці дві криптовалюти. Попри те, що Bitcoin та Ethereum мають схоже домінуюче положення, вони демонструють значні відмінності у своєму позиціонуванні, механізмах консенсусу та моделях обліку. З погляду позиціонування, Bitcoin нагадує колекційне або цифрове золото, у той час як Ethereum функціонує як універсальна платформа. Що стосується механізмів консенсусу, то Bitcoin використовує більш "традиційний" підхід Proof of Work (PoW), в той час як Ethereum використовує Proof of Stake (PoS). Що стосується моделей обліку, то Bitcoin використовує модель UTXO (невитрачений вихід транзакції), в той час як Ethereum використовує модель, засновану на моделях акаунтів. У цій статті ми розглянемо конкретні відмінності між ними.

1. Цифрове золото і платформа смартконтрактів


Згідно з whitepaper Bitcoin, він був розроблений, щоб мати фіксовану загальну пропозицію в 21 мільйон монет, при цьому темпи карбування зменшуються вдвічі кожні 4 роки, що робить його вкрай дефіцитним. Це суттєво різниться від традиційних фіатних валют, які не мають заздалегідь визначеної верхньої межі емісії. Емітенти фіатної валюти покладаються на власне кредитування і потенційно можуть друкувати необмежену кількість валюти. Крім того, під час економічних криз значна емісія валюти часто використовується як ключова стратегія. Поєднання цих факторів робить вартість фіатної валюти вразливою до розмивання, що спричиняє інфляцію. Помірна інфляція може стимулювати економічне зростання, але якщо монетарна політика є неефективною, надмірна емісія фіатної валюти може призвести до економічного падіння та значного знецінення національного багатства.

Bitcoin, за своєю алгоритмічною суттю, виключає можливість надмірної емісії, що робить його своєрідною "дефляційною" валютою. Ця характеристика позиціонує Bitcoin як чудову зброю проти інфляції, завдяки чому його називають "цифровим золотом". Як наслідок, численні ентузіасти криптовалют вважають Bitcoin різновидом "цифрової колекції", схожої на колекціонування дорогоцінних речей. Ethereum, з іншого боку, має чітке позиціонування, яке відрізняє його від цього наративу.

У whitepaper Ethereum, Віталік Бутерін детально описав позиціонування Ethereum: "Смартконтракт наступного покоління і платформа для децентралізованих застосунків". Усталене позиціювання Ethereum вивело його на абсолютно відмінний від Bitcoin шлях. Щоб стати платформою, перший виклик полягає у вирішенні питань зовнішньої взаємодії. "Смартконтракти" Ethereum розглядаються як відкриті розумні інтерфейси, що дозволяє будь-якій програмі розробки взаємодіяти з цими контрактами. Крім того, на платформі Ethereum можна легко реалізувати інновації, включаючи випуск власних токенів ERC-20. Також унікальний механізм gas від Ethereum полегшує впорядкований обмін активами в межах платформи. Всі ці аспекти в сукупності формують основу для того, щоб Ethereum став платформою світового класу для децентралізованих застосунків.

Варто зазначити, що Bitcoin також представив інноваційні застосунки, такі як BRC-20, але в порівнянні з екосистемою Ethereum вони мають менший масштаб. Звичайно, ці дві платформи мають різне позиціонування і не можуть безпосередньо порівнюватися на односторонній основі.

2. Proof of Work (PoW) та Proof of Stake (PoS)


Bitcoin використовує механізм консенсусу PoW (Proof of Work), в той час як Ethereum використовує механізм консенсусу PoS (Proof of Stake).

Механізм консенсусу PoW (Proof of Work) можна пояснити як надання обчислювальних потужностей для вирішення математичних задач, а потім отримання відповідної винагороди за це. Величина винагороди прямо пропорційна наданій обчислювальній потужності. Механізм PoW є значною мірою "справедливим", оскільки гарантує, що всі ноди мережі мають шанс отримати цю винагороду. Однак, через централізацію обчислювальних потужностей, що зростає, меншим нодам стає все складніше отримувати винагороду в Bitcoin. Механізм PoW значно зменшує зловживання ресурсами та DoS-атаками, гарантуючи безпеку всієї мережі Bitcoin, жертвуючи при цьому певним рівнем ефективності.

Механізм консенсусу PoS (Proof of Stake) передбачає, що валідатори здійснюють стейкінг певної кількості криптовалюти, щоб отримати право брати участь в "обліку" і отримувати "відповідні винагороди". Ймовірність отримання винагороди прямо пропорційна кількості криптовалюти у стейкінгу. З економічної точки зору, безпека механізму PoS, як правило, вища, ніж у механізму PoW. Крім того, PoS зменшує проблеми споживання енергії, які має PoW.

3. Модель UTXO та модель акаунтів


Блокчейн – це розподілена база даних реєстру. Основними способами підтримки цього реєстру є модель розподіленого Bitcoin UTXO і модель акаунтів Ethereum.

UTXO (Unspent Transaction Output) означає невитрачений вихід транзакції. Це можна уявити як невитрачені Bitcoin. Наприклад, якщо Тарас отримав один Bitcoin і ще не витратив його, цей Bitcoin стає для нього UTXO. UTXO виступають унікальними компонентами транзакцій в Bitcoin, а загальний баланс користувача – це сума всіх його UTXO.

Модель акаунтів Ethereum – це основний спосіб обліку, який використовується зараз. Вона нагадує концепцію "банківського рахунку". Будь-хто може створити акаунт на платформі Ethereum із початковим балансом 0. У будь-який момент часу баланс акаунту залишається фіксованим, і буде змінюватися лише тоді, коли відбувається транзакція.

