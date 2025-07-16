Що таке спотові Ethereum ETF





24 травня 2024 року SEC схвалила перші вісім спотових Ethereum ETF для лістингу в Сполучених Штатах, включаючи BlackRock, Fidelity, Grayscale, Bitwise, VanEck, Ark Invest, Invesco Galaxy і Franklin Templeton. Затвердження спотових Ethereum ETF є ще однією віхою в історії криптовалют, що ще більше розширює вплив Ethereum на ринок.









ETF розшифровується як Exchange Traded Fund, тобто інвестиційний фонд, подібний до акцій, яким можна торгувати на фондових біржах.





ETF захищають певні активи за допомогою фізичної застави, що дозволяє інвесторам опосередковано досягати відповідних інвестиційних цілей, купуючи акції фонду, випущені установою.





Ethereum ETF — це біржовий фонд, базовим активом якого є Ether. Коли користувачі купують спотові Ethereum ETF, вони, по суті, купують Ether, але в дійсності вони не володіють ним безпосередньо.









2.1 Нижчий інвестиційний поріг: немає необхідності вивчати та опановувати криптографічні навички, як-от використання гаманців. Знайомство з традиційними методами торгівлі фінансовими продуктами знижує інвестиційний поріг для інвесторів.





2.2 Відповідність нормативним вимогам: спотові Ethereum ETF торгуються на традиційних біржах і підлягають регулюванню відповідними установами. Регульовані ринки надають інвесторам більше впевненості та безпеки.





2.3 Нижча вартість: як правило, ціна спотових Ethereum ETF є нижчою, ніж ціна купівлі ETH напряму, що приваблює заощадливих інвесторів.





2.4 Зменшення ризику крадіжки гаманця: користувачі, які купують спотовий Ethereum ETF, насправді не володіють Ether. Вони можуть отримувати дохід завдяки коливанню ціни на Ether, уникаючи ризику втрати та викрадення цифрового гаманця.









Найбільша різниця між спотовим Ethereum ETF і ф'ючерсним Ethereum ETF полягає в їхніх інвестиційних цілях.





Спотові Ethereum ETF — це біржові фонди, які безпосередньо утримують Ether як базовий актив. Ефективність спотового Ethereum ETF пов'язана з вартістю утримуваного Ether. Коли інвестори купують спотові Ethereum ETF, вони, по суті, купують Ether, але в дійсності вони не володіють ним безпосередньо.





З іншого боку, ф'ючерсні Ethereum ETF — це біржові фонди, які не володіють безпосередньо Ether. Вони інвестують у ф'ючерсні контракти на Ether, які є угодами про розрахунки у майбутньому, вартість яких залежить від коливань на ф'ючерсному ринку.









Шість установ, включаючи Grayscale, ARK Invest & 21Shares, BlackRock, VanEck, Invesco & Galaxy і Hashdex, послідовно подали заявки на спотові Ethereum ETF.





5 березня 2024 року Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) відклала своє рішення щодо заявки BlackRock на створення спотового Ethereum ETF. Згідно з останнім графіком, SEC відповість на ці заявки щодо спотових Ethereum ETF до кінця травня.





24 травня 2024 року SEC схвалила перші спотові Ethereum ETF для лістингу в США.









Багато хто вважає, що 2024 рік може стати вирішальним для Ethereum. Оновлення Dencun усунуло перешкоди для подальшого масштабування та процвітання екосистеми Ethereum зсередини. Із зовнішнього погляду, схвалення спотових Ethereum ETF залучить більше коштів з традиційних ринків, що ще більше розширить вплив криптовалюти. Водночас включення Ethereum до нормативної бази забезпечує додатковий рівень гарантії нормативно-правової відповідності.





Затвердження спотових Ethereum ETF є ще однією віхою в історії криптовалют, що ще більше розширює вплив Ethereum на ринок. Однак, скільки часу знадобиться, щоб ціна Ethereum досягла нових максимумів, ще невідомо.





Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи володіння будь-якими активами. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною консультацією. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.