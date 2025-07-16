Комісії за транзакції в блокчен-мережі, також відомі як комісії майнерів – це комісії, які користувачі сплачують майнерам/валідаторам блокчейну в процесі переказу криптовалют, таких як BTC/ETH. Вони сКомісії за транзакції в блокчен-мережі, також відомі як комісії майнерів – це комісії, які користувачі сплачують майнерам/валідаторам блокчейну в процесі переказу криптовалют, таких як BTC/ETH. Вони с
Навчання/Енциклопедія блокчейну/Основні поняття/Що таке ком...чейн-мережі

Що таке комісія за транзакції в блокчейн-мережі

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Базовий#Bitcoin#Ethereum
Bitcoin
BTC$110,964.96-4.98%
Ethereum
ETH$3,751.26-6.54%
Pitbull
PIT$0.000000000338-7.37%
Milady Cult
CULT$0.0006008-9.03%
FEG Token
FEG$0.00007311-8.62%

Комісії за транзакції в блокчен-мережі, також відомі як комісії майнерів – це комісії, які користувачі сплачують майнерам/валідаторам блокчейну в процесі переказу криптовалют, таких як BTC/ETH. Вони схожі на комісію за переказ у традиційних банківських системах.

У більшості випадків блокчейн-мережі підтримуються розподіленими нодами, а ноди підтримуються майнерами. Вони відповідають за перевірку точної інформації про транзакцію і запис вашої транзакції в блок на блокчейні для завершення переказу.

1. Чому стягується комісія за транзакції в блокчейні


Стягнення комісії за транзакції слугує двом основним цілям.

По-перше, це збільшує вартість вчинення зловмисних дій.

Якби не було комісії за транзакції, зловмисники могли б пістійно здійснювати невеликі перекази між кількома гаманцями, наприклад, переказувати 0,000001 BTC кожного разу. Така практика не завдавала б зловмиснику значних збитків, але споживала б велику кількість ресурсів блокчейн-мережі, що призводило б до перевантаження мережі і перешкоджало б законослухняним користувачам здійснювати транзакції. Впровадження комісії майнерів перешкоджає зловмисній діяльності, оскільки витрати на проведення цих шахрайських транзакцій стають значними.

По-друге, комісія виступає винагородою для майнерів і нодів.

Коли майнери і ноди транслюють інформацію про транзакції в блокчейн-мережу, вони витрачають ресурси і зусилля на цей процес. Щоб стимулювати майнерів і ноди обробляти ці транзакції в блоки, частина від комісій за транзакції виділяється як винагорода за їхні зусилля.

2. Як розрахувати комісію за транзакції в блокчейні


Розрахунок комісії за транзакції дещо відрізняється для різних блокчейн-мереж. Нижче наведено способи розрахунку для двох популярних криптовалют: Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH).

2.1 Комісії за транзакції в блокчейні Bitcoin


Важливо зазначити, що блокчейн Bitcoin не передбачає обов'язкової комісії за транзакції, і теоретично перекази Bitcoin можна здійснювати без комісії. Однак зі зростанням популярності транзакцій в Bitcoin майнери почали надавати перевагу транзакціям з комісією. В результаті стало майже неможливо здійснити транзакцію Bitcoin без сплати комісії.

Комісія за транзакцію Bitcoin не пов'язана з сумою транзакції, а залежить від розміру транзакції в байтах. Розмір байта визначається кількістю UTXO, що використовуються в транзакції. Що більше UTXO використовується і витрачається в транзакції, то більший розмір переказу в байтах, що призводить до вищої комісії за транзакцію. Наприклад, якщо Петро і Тарас відправляють 3 BTC Ганні. Петро використовує 3 UTXO вартістю 1 BTC, а Тарас – 1 UTXO вартістю 3 BTC. В цьому випадку транзакція Петра буде мати набагато більший розмір в байтах, ніж транзакція Тараса, в результаті чого він заплатить більшу комісію за транзакцію. UTXO розшифровується як невитрачений вихід транзакції. Для більш детальної інформації про UTXO, зверніться до посібника для початківців MEXC в статті "Що таке невитрачений вихід транзакції (UTXO)?"

Крім розміру байта, на комісію за транзакцію в Bitcoin впливає ставка комісії майнера, яка відображає кількість сатоші (сатів), необхідних за байт транзакції (сат — найменша одиниця Bitcoin, 1 сатоші = 0,00000001 BTC). Ставка комісії майнера пов'язана з перевантаженістю мережі Bitcoin. Якщо занадто багато людей здійснюють транзакції з Bitcoin, мережа може стати перевантаженою. У таких випадках, для того, щоб ваша транзакція була підтверджена швидко, можете збільшити ставку комісії майнера, і майнери будуть надавати пріоритет вашій транзакції в блоці. Крім того, можна почекати, поки мережа Bitcoin повернеться до нормальної роботи, і майнери включатимуть транзакції в порядку їхнього надходження.

Таким чином, комісія за транзакцію в блокчейні Bitcoin розраховується наступним чином: Комісія за транзакцію = Розмір байта * Ставка комісії майнера.

2.2 Комісії за транзакції в блокчейні Ethereum


У порівнянні з Bitcoin, розрахувати комісію за транзакції в блокчейні Ethereum відносно складно. У процесі розрахунку комісії за транзакції блокчейн-мережа Ethereum вводить такі поняття: ① Gwei, ② базова комісія, ③ комісія за пріорітетність (чайові) та ④ ліміт Gas.

① Gwei
Так само, як сат є найменшою одиницею Bitcoin, Gwei є найменшою одиницею Ethereum, де 1 Gwei = 0,000000001 ETH. Комісія за транзакції в блокчейні Ethereum деномінована в Gwei.

② Базова комісія
Кожен блок має базову комісію як мінімальну ціну. Якщо ви хочете додати транзакцію до блоку Ethereum, комісія за транзакцію (комісія за gas) повинна хоча б дорівнювати базовій комісії. Базова комісія розраховується за формулою, яка порівнює розмір попереднього блоку (загальна кількість gas, використаного в усіх транзакціях) з цільовим розміром. У разі перевищення цільового розміру блоку, базова комісія за кожний блок може збільшуватися на 12,5%.

③ Комісія за пріоритетність (чайові)
Після лондонського оновлення Ethereum запровадив концепцію комісії за пріоритетність (чайові), щоб стимулювати майнерів включати транзакцію в блок. Чайові не є обов'язковими і навіть можуть бути відсутніми. Якщо ви хочете, щоб ваша транзакція була виконана з пріоритетом, можете запропонувати більші чайові, що заохотить майнерів включити вашу транзакцію в блок в пріоритетному порядку.

④ Ліміт gas
Ліміт gas – це максимальна сума комісій, яку ви готові витратити на транзакцію. Оскільки транзакції за участю смартконтрактів вимагають більше обчислювальних ресурсів у порівнянні з простими платежами, вони вимагають вищого ліміту gas. Загалом, стандартні перекази Ethereum мають нижню межу gas в 21 000 Gwei, а верхню межу може встановити користувач.

Враховуючи вищезазначені чотири фактори, комісія за транзакцію в блокчейні Ethereum розраховується наступним чином: Комісія за транзакцію = Ліміт gas * (Базова комісія + Чайові).

Різні блокчейн-мережі або токени мають різні стандарти комісій і способи розрахунку. Наприклад, ставки комісії за транзакції в наступних блокчейнах: PIT – 4%, CULT – 0,4%, FEG-ETH – 2%, GM – 1%. Ці комісії збираються нодами або майнерами і не залежать від платформи. Однак, комісія за транзакції залежить від таких факторів, як стан блокчейн-мережі, тому, перегляньте фактичну комісію за транзакції в конкретному блокчейні, щоб отримати точну інформацію.


Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Відмінності між Bitcoin та Ethereum

Відмінності між Bitcoin та Ethereum

Bitcoin та Ethereum наразі займають дві провідні позиції у криптовалютному просторі, і багато людей знайомляться зі світом цифрових валют саме через ці дві криптовалюти. Попри те, що Bitcoin та Ethere

Вплив канкунського оновлення (Dencun Upgrade)

Вплив канкунського оновлення (Dencun Upgrade)

1. Що таке канкунське оновлення Кожне оновлення Ethereum називається на честь місця проведення конференції розробників Ethereum. Минулі оновлення називалися: лондонське, берлінське й останнє — шанхайс

Що таке ліквідний рестейкінг

Що таке ліквідний рестейкінг

Відкриття останнього бичачого ринку відбулося завдяки майнінгу ліквідності, що знаменувало початок &#34;літа DeFi&#34;. Тому багато хто вважає, що цей раунд бичачого ринку все одно буде спричинений се

Що таке спотові Ethereum ETF

Що таке спотові Ethereum ETF

24 травня 2024 року SEC схвалила перші вісім спотових Ethereum ETF для лістингу в Сполучених Штатах, включаючи BlackRock, Fidelity, Grayscale, Bitwise, VanEck, Ark Invest, Invesco Galaxy і Franklin Te

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT