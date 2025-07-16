Що таке комісія за транзакції в блокчейн-мережі





Комісії за транзакції в блокчен-мережі, також відомі як комісії майнерів – це комісії, які користувачі сплачують майнерам/валідаторам блокчейну в процесі переказу криптовалют, таких як BTC/ETH. Вони схожі на комісію за переказ у традиційних банківських системах.





У більшості випадків блокчейн-мережі підтримуються розподіленими нодами, а ноди підтримуються майнерами. Вони відповідають за перевірку точної інформації про транзакцію і запис вашої транзакції в блок на блокчейні для завершення переказу.









Стягнення комісії за транзакції слугує двом основним цілям.





По-перше, це збільшує вартість вчинення зловмисних дій.





Якби не було комісії за транзакції, зловмисники могли б пістійно здійснювати невеликі перекази між кількома гаманцями, наприклад, переказувати 0,000001 BTC кожного разу. Така практика не завдавала б зловмиснику значних збитків, але споживала б велику кількість ресурсів блокчейн-мережі, що призводило б до перевантаження мережі і перешкоджало б законослухняним користувачам здійснювати транзакції. Впровадження комісії майнерів перешкоджає зловмисній діяльності, оскільки витрати на проведення цих шахрайських транзакцій стають значними.





По-друге, комісія виступає винагородою для майнерів і нодів.





Коли майнери і ноди транслюють інформацію про транзакції в блокчейн-мережу, вони витрачають ресурси і зусилля на цей процес. Щоб стимулювати майнерів і ноди обробляти ці транзакції в блоки, частина від комісій за транзакції виділяється як винагорода за їхні зусилля.









Розрахунок комісії за транзакції дещо відрізняється для різних блокчейн-мереж. Нижче наведено способи розрахунку для двох популярних криптовалют: Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH).









Важливо зазначити, що блокчейн Bitcoin не передбачає обов'язкової комісії за транзакції, і теоретично перекази Bitcoin можна здійснювати без комісії. Однак зі зростанням популярності транзакцій в Bitcoin майнери почали надавати перевагу транзакціям з комісією. В результаті стало майже неможливо здійснити транзакцію Bitcoin без сплати комісії.





Комісія за транзакцію Bitcoin не пов'язана з сумою транзакції, а залежить від розміру транзакції в байтах. Розмір байта визначається кількістю UTXO, що використовуються в транзакції. Що більше UTXO використовується і витрачається в транзакції, то більший розмір переказу в байтах, що призводить до вищої комісії за транзакцію. Наприклад, якщо Петро і Тарас відправляють 3 BTC Ганні. Петро використовує 3 UTXO вартістю 1 BTC, а Тарас – 1 UTXO вартістю 3 BTC. В цьому випадку транзакція Петра буде мати набагато більший розмір в байтах, ніж транзакція Тараса, в результаті чого він заплатить більшу комісію за транзакцію. UTXO розшифровується як невитрачений вихід транзакції. Для більш детальної інформації про UTXO, зверніться до посібника для початківців MEXC в статті " Що таке невитрачений вихід транзакції (UTXO)?





Крім розміру байта, на комісію за транзакцію в Bitcoin впливає ставка комісії майнера, яка відображає кількість сатоші (сатів), необхідних за байт транзакції (сат — найменша одиниця Bitcoin, 1 сатоші = 0,00000001 BTC). Ставка комісії майнера пов'язана з перевантаженістю мережі Bitcoin. Якщо занадто багато людей здійснюють транзакції з Bitcoin, мережа може стати перевантаженою. У таких випадках, для того, щоб ваша транзакція була підтверджена швидко, можете збільшити ставку комісії майнера, і майнери будуть надавати пріоритет вашій транзакції в блоці. Крім того, можна почекати, поки мережа Bitcoin повернеться до нормальної роботи, і майнери включатимуть транзакції в порядку їхнього надходження.





Таким чином, комісія за транзакцію в блокчейні Bitcoin розраховується наступним чином: Комісія за транзакцію = Розмір байта * Ставка комісії майнера.









У порівнянні з Bitcoin, розрахувати комісію за транзакції в блокчейні Ethereum відносно складно. У процесі розрахунку комісії за транзакції блокчейн-мережа Ethereum вводить такі поняття: ① Gwei, ② базова комісія, ③ комісія за пріорітетність (чайові) та ④ ліміт Gas.





① Gwei

Так само, як сат є найменшою одиницею Bitcoin, Gwei є найменшою одиницею Ethereum, де 1 Gwei = 0,000000001 ETH. Комісія за транзакції в блокчейні Ethereum деномінована в Gwei.





② Базова комісія

Кожен блок має базову комісію як мінімальну ціну. Якщо ви хочете додати транзакцію до блоку Ethereum, комісія за транзакцію (комісія за gas) повинна хоча б дорівнювати базовій комісії. Базова комісія розраховується за формулою, яка порівнює розмір попереднього блоку (загальна кількість gas, використаного в усіх транзакціях) з цільовим розміром. У разі перевищення цільового розміру блоку, базова комісія за кожний блок може збільшуватися на 12,5%.





③ Комісія за пріоритетність (чайові)

Після лондонського оновлення Ethereum запровадив концепцію комісії за пріоритетність (чайові), щоб стимулювати майнерів включати транзакцію в блок. Чайові не є обов'язковими і навіть можуть бути відсутніми. Якщо ви хочете, щоб ваша транзакція була виконана з пріоритетом, можете запропонувати більші чайові, що заохотить майнерів включити вашу транзакцію в блок в пріоритетному порядку.





④ Ліміт gas

Ліміт gas – це максимальна сума комісій, яку ви готові витратити на транзакцію. Оскільки транзакції за участю смартконтрактів вимагають більше обчислювальних ресурсів у порівнянні з простими платежами, вони вимагають вищого ліміту gas. Загалом, стандартні перекази Ethereum мають нижню межу gas в 21 000 Gwei, а верхню межу може встановити користувач.





Враховуючи вищезазначені чотири фактори, комісія за транзакцію в блокчейні Ethereum розраховується наступним чином: Комісія за транзакцію = Ліміт gas * (Базова комісія + Чайові).



